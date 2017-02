A l'occasion de la fÃªte nationale de son pays : Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite son homologue lituanienne

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à la présidente lituanienne, Mme Dalia Grybauskaite, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa détermination à œuvrer au raffermissement de la qualité des relations d'amitié liant les deux pays.

"Il m'est agréable de m'associer à la célébration de la fête nationale de votre pays en vous adressant, au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux de bien-être personnel, de progrès et de prospérité pour le peuple lituanien", a écrit le Président Bouteflika dans son message.

"Je saisis cette occasion pour vous réitérer ma détermination personnelle et celle de mon gouvernement à œuvrer, avec vous, au raffermissement de la qualité de nos relations d'amitié, et à développer davantage les relations bilatérales et le dialogue politique entre nos deux pays", a ajouté le Chef de l'Etat.