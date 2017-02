ES SÃ©tif - USM Bel Abbes : Rencontre sur un haut plateau

C’est sans nul doute l’affiche de cette 20e journée de Ligue Une, qui pour rappel à connu plusieurs reports pour différentes raisons. L’Entente de Sétif, qui renaît pratiquement de ses cendres depuis le retour de Madoui à la barre technique, accueille dans son antre du 8-Mai 1945 l’USM Bel Abbes, dans une forme éblouissante depuis l’entame de la phase retour. Une rencontre palpitante, entre deux vieilles connaissances, qui ne manquera pas de drainer la grande foule. Entre ces deux occupants du podium, disposant des deux meilleures lignes d’attaque du championnat et proposant un jeu ouvert et attrayant, le spectacle sera sans nul doute au rendez-vous. Même si l’enjeu demeure majeur, on n’imagine pas les deux teams évoluer autrement et développer autre que celui porté vers l’offensif. Il sera par ailleurs intéressant de voir la réaction des deux formations, qui restent sur une belle série d’invincibilités. Intraitables à domicile, les coéquipiers de Djabou parviendront-ils à stopper les camarades du virevoltant Balegh, qui voyage bien depuis l’entame de la saison? « L’équipe est sur une bonne dynamique. Nous allons tout faire pour garder le même rythme et enchaîner un autre succès qui nous rapprochera un peu plus de notre objectif. La bonne nouvelle est que l’infirmerie s’est vidée. Le staff médical a fait du bon travail pour remettre sur pied les blessés, à l’image de Djabou et Ait Ouamar. L’équipe est au complet pour affronter cette équipe de Bel Abbes, qui réalise un excellent parcours. Cela dit, nous devons rester vigilants pour ne pas se faire surprendre par notre futur adversaire qui reste redoutable aussi bien à domicile qu’à l’extérieur», a déclaré le coach ententiste, Madoui, la veille de la réception de l’USMBA. De son côté, l’entraîneur d’El Khadra prône la prudence. « C’est un match important pour les deux équipes. Il faut se méfier de cette formation de l’ESS qui n’est pas facile à manier chez elle. On doit rester concentrés jusqu’au coup de sifflet final, notamment dans les moments forts de la rencontre. On doit aussi minimiser les erreurs face à un adversaire qui ne lâchera rien», a indiqué Cherif El Ouazzani, avant le déplacement à Sétif, en incitant les dirigeants du club à tenir leurs promesses financières vis-à-vis des joueurs, afin qu’ils puissent se concentrer exclusivement sur leur travail. Pour rappel, le vainqueur de cette confrontation au sommet sera déclaré leader provisoire.

Rédha M.