NAHD 3 -USMH 0 (JouÃ© jeudi) : Les Harrachis victimes de lâ€™arbitrage

Le NA Hussein Dey s’est imposé, jeudi au stade 5-Juillet par le score sans appel de 3 à 0, face à l’USM Harrach, en ouverture de la 20e journée du championnat de Ligue Une. Néanmoins, le score ne reflète pas vraiment la physionomie de cette partie. Ce derby de la capitale a pratiquement tenu toutes ses promesses. Evoluant dans une configuration tactique offensive (4-2-3-1) avec un bloc médian et un pressing plutôt haut, les protégés de Charef, qui retrouvait le banc de touche après une suspension, ont eu une entame de match tout feu tout flamme. Les coéquipiers de Younes, se distinguant par un jeu assez élaboré, ont eu le monopole de la balle durant le premier half. Ils se sont procuré de nombreuses occasions de scorer, mais ont manqué de réalisme dans la phase de concrétisation. 2’, Dehar échoue de peu face à Doukha qui écarte le ballon du bout du pied. 8’, Herrag s’illustre à son tour, mais son tir est passé légèrement au-dessus de la transversale. 20’, le tir de Younes est bien capté par le gardien. 30’, Doukha est contraint de se coucher pour dévier en corner le coup-franc de Mellal. De leur côté, les joueurs du technicien français Alain Michel, adoptant un schéma de prudence (4-4-2 en losange), ont surtout favorisé le jeu de contres. Ainsi, ils sont parvenus à ouvrir la marque contre le cours du jeu. 35’, Abid est fauché dans la surface, suite à un contre mené sur le côté droit de l’adversaire. Tout près de l’action, l’arbitre de la rencontre désigne le point de penalty. Gasmi se charge d’exécuter la sentence et donne l’avantage au Nasria. Juste avant la pause-citron, M. Hallalchi accorde un second penalty au NAHD, suite à une faute de main tout à fait imaginaire. Il a faussé la donne du match pour les Harrachis. Abid se présente face à son ancien coéquipier Zeghba et double la mise. En seconde période, le NAHD a carrément verrouillé derrière, opérant uniquement par des contres. Avec l’incorporation de Benamara, le coach du Nasria est passé au schéma ultra-défensif (4-3-2-1 avec un bloc bas) pour préserver l’avantage au score. De son côté, l’USMH a mis tout son poids dans la partie pour tenter de déstabiliser le bloc défensif adverse, mais en vain. Les deux tentatives de Mellal (58’ et 62’) ont été anéanties par un Doukha des grands jours. Néanmoins, en prenant de plus en plus de risque, les coéquipiers de Younes se sont exposés aux contre meurtris des joueurs hussein-déens. En effet, dans les arrêts de jeu de cette partie très disputée, El Orfi aggrave la marque et confirme le succès du Milaha. Une victoire qui permet au NAHD d’améliorer sa position au classement.

Rédha M.

Résultats/ Ligue 2-Mobilis

(21e journée) :



MCS 1 – ASO 0

PAC 0 – GCM 1

MCEE 1 – USB 1

JSMS 3 – ASMO 1

CRBAF 1 – WAB 0

JSMB 3 – ABS 0

CABBA 1 – ASK 1