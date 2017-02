MCA - Bechem United (Ghana) : Lâ€™avantage du terrain

Le Mouloudia d’Alger disputera ce soir, au stade 5-Juillet 1962 (20h30), le match retour, comptant pour le tour préliminaire de la Coupe de la CAF, face au représentant ghanéen, Bechem United. Un match très attendu où le club algérois veut faire sensation devant ses milliers de supporters et ainsi arracher la qualification au prochain tour.

Défaits par la plus petite des marges lors de la manche aller à Accra (2-1), les camarades de Karaoui sont déterminés à surmonter leur retard. Ils se sont parfaitement préparés à ce rendez-vous, sous la houlette de leur entraîneur Kamel Mouassa, qui n’a rien laissé au hasard. Le MCA ne compte surtout pas manquer l’occasion pour faire bonne figure dans cette compétition continentale où il aspire aller le plus loin possible, comme l’ont affirmé le responsable de l’équipe Omar Ghrib, ainsi que le coach et les joueurs. Un public fort nombreux est attendu en la circonstance, surtout que la rencontre se jouera en nocturne. Les fans mouloudéens promettent une grande ambiance en la circonstance et constitueront à n’en pas douter le 12e homme de l’équipe par leur soutien et leurs encouragements aux joueurs. Mouassa a averti ses poulains contre tout excès de confiance ou relâchement en cours de rencontre. Sa riche expérience des joutes africaines lui permet de savoir que, dans ce genre de matches, rien n’est jamais gagné d’avance et les scénarios les plus inattendus peuvent se produire. Il a insisté avec ses joueurs pour garder une concentration maximale du début jusqu’à la fin de la partie. Les Mouloudéens devront profiter de l’avantage du terrain et de leur merveilleux public pour parvenir à faire la différence et par la même décrocher la qualification. Il ne faut pas oublier que le MCA a connu des déboires en coupe de la CAF, lors de trois participations précédentes, où il a connu la désillusion de l’élimination dès le tour préliminaire de cette compétition. « Bechem est une bonne équipe, redoutable en attaque, mais prenable en défense. Chez nous et devant notre public, on saura arracher la qualification. Une chose est sûre, on fera tout pour. On n’a pas droit à l’erreur. On est très motivés et on veut surtout faire plaisir à notre formidable public», affirme Mohamed Seguer. De son côté, Kamel Mouassa, en technicien avisé, dira : « Mes joueurs savent qu’ils sont tenus de s’appliquer et de respecter nos consignes pour réussir un match plein comme attendu d’eux par nous tous. On a à présent une idée précise sur la qualité de notre adversaire, ses qualités et ses faiblesses. On a mis au point notre stratégie pour le prendre à défaut. On doit néanmoins se montrer efficaces devant et éviter de faire des erreurs en défense parce que l’équipe ghanéenne dispose de bons attaquants. Il faut éviter toute mauvaise surprise. J’ai prévenu mes joueurs». Côté effectif, on note les absences de quatre joueurs à ce rendez-vous. Il s’agit des défenseurs Brahim Boudebouda, Ayoub Azzi et Abdelghani Demmou, qui sont blessés, alors que, pour sa part, Abdelmalek Mokdad est suspendu par la direction du club pour des raisons disciplinaires, suite à son attitude déplorable envers son entraîneur, lors du match aller disputé à Accra. En revanche, on notera la présence de Hichem Nekkache, contraint de déclarer forfait à l’aller en raison d’une forte grippe. La rencontre sera dirigée par un trio d’arbitres marocain composé d’Adil Zourak, Mouhib Abdellah et Yahia Nouali. L’équipe qui se qualifiera au prochain tour sera opposée au vainqueur de la double confrontation entre Renaissance Aiglons (RD Congo) et Akanda (Gabon). Les deux équipes ont fait match nul (0-0) lors du match aller qui s’est déroulé au Gabon.

Mohamed-Amine Azzouz