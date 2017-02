Echos des Verts

Bounedjah puissance 5

L'attaquant international algérien, Baghdad Bounedjah, auteur de cinq buts lors de la victoire de son équipe Al-Sadd contre Al-Arabi (7-0) jeudi soir en championnat qatari de football, a rejoint le Marocain Youcef El Arabi (Lekhouiya) en tête du classement des buteurs avec 21 réalisations chacun. Avant cette 21e journée, Bounedjah comptabilisait 16 réalisations, mais il a réussi à refaire son retard après avoir purgé, lors de la précédente journée, sa suspension d'un match. Bounedjah et El Arabi sont bien partis pour se disputer tous les deux seulement le titre de meilleur buteur. Ils devancent de 8 unités le troisième au classement, le Brésilien Romarinho (Al Jaish) auteur jusque-là de 13 réalisations.



Bensebaïni apte face à l'OM

Le défenseur international algérien de Rennes Ramy Bensebaïni, rétabli d'une blessure à la hanche, a repris avec le groupe jeudi et devrait être opérationnel pour le déplacement aujourd’hui à Marseille dans le cadre de la 26e journée du championnat de Ligue 1 française de football, a rapporté hier la presse locale. "Bensebaïni ressent encore une petite gêne mais il devrait être opérationnel pour Marseille", a indiqué l'entraîneur du club breton Christian Gourcuff Bensebaïni (22 ans) s'est blessé dimanche dernier lors de la réception de Nice (2-2) en championnat. Il a dû quitter ses coéquipiers à la 75e minute de jeu. Bensebaïni (22 ans), aligné comme arrière gauche dans ce match, faisait sa deuxième apparition avec le club breton depuis son retour de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon où il avait également contracté une blessure qui l'a obligé à déclarer forfait pour le dernier match de la phase de poules contre le Sénégal (2-2).



M'bolhi intégrera le groupe rennais lundi

De son côté, le gardien international algérien Rais M'Bolhi, signataire cet hiver d'un contrat de 18 mois avec Rennes, intégrera l'entraînement collectif ce lundi après plusieurs jours en solo. "M'bolhi a fait un travail spécifique positif cette semaine, dès lundi, il intégrera le groupe", a souligné Gourcuff. Au classement, Rennes pointe à la 10e place au classement avec 33 points, soit 8 de plus que le premier relégable Caen.



Slimani forfait face à Millwall

L'attaquant international algérien de Leicester City Islam Slimani, blessé à l'aine, a déclaré forfait pour le déplacement à Millwall (Div.3) aujourd’hui à (16h00) dans le cadre du 5e tour de la Coupe d'Angleterre. Le buteur des Verts qui a rechuté à l'entraînement, avait pourtant rejoué dimanche dernier en championnat lorsqu'il était entré en jeu à la mi-temps contre Swansea en déplacement (défaite 2-0). L'ancien joueur du Sporting Lisbonne (Div.1 portugaise) est également incertain pour le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions mercredi prochain face aux Espagnols du FC Séville. "Il (Slimani) ressent quelque chose à l'aine. Nous sommes en attente. Il n'est pas disponible pour ces matches", a commenté l'entraîneur de Leicester. Slimani s'est engagé l'été dernier avec le champion d'Angleterre en titre pour un contrat de cinq ans. Le joueur algérien a inscrit six buts depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues.