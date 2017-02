Ã©quipe nationale A' : Trois candidatures reÃ§ues par la DTN

La Direction technique nationale (DTN) a reçu jusqu'à présent trois candidatures pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale A', composée de joueurs locaux, a annoncé hier le premier responsable de cette structure Taoufik Korichi. "A l'heure actuelle, nous avons reçu trois candidatures qui ne réunissent pas les critères souhaités. Je pense que les entraîneurs préfèrent plutôt travailler en club que de tenter une expérience en sélection", a affirmé le DTN à la radio nationale. La sélection A' est confiée provisoirement à la DTN jusqu'à la nomination d'un nouveau staff technique. Le futur sélectionneur des locaux sera recruté parmi les techniciens qui auront répondu à l'appel à candidatures déjà publié et qui est prorogé jusqu'au 15 mars 2017. La sélection A' sera regroupée durant les prochaines semaines pour préparer les matchs amicaux durant la prochaine date de la fédération internationale (FIFA) en mars prochain face au Soudan. Ces deux tests entre dans le cadre des préparatifs en vue des qualifications du championnat d'Afrique des nations CHAN-2018 prévu au Kenya. L'équipe algérienne sera opposée à la Libye dans le cadre des qualifications de la Zone nord. Le match aller à domicile se jouera entre le 11 et le 13 août 2017 alors que la seconde manche aura lieu entre le 18 et le 20 août 2017. Les vainqueurs de ces doubles confrontations se qualifieront directement pour le CHAN-2018 prévu du 11 janvier au 2 février 2018 au Kenya. L'Algérie avait été suspendue de la dernière édition tenue en 2016 au Rwanda pour avoir déclaré forfait aux éliminatoires alors qu'elle devait affronter la Libye.