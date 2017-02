ConvoquÃ© par la commission de discipline : Zemmamouche blanchi

Mohamed-Lamine Zemmamouche a fait l'objet d'une vive polémique, notamment sur les réseaux sociaux, après le match CSC-USMA (1-0).

Le gardien de but international de l'USMA a été accusé en effet d'avoir été au cœur d'une bagarre à la fin du match. Une photo, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, le montrant en découdre avec Cédric Si-Mohamed a emmené la commission de discipline à le convoquer ce mercredi 15 février pour audition. Naturellement, le natif de Mila s'est présenté et a donné sa version des faits. "Contrairement à ce que certains ont voulu faire croire, il n’y a pas eu un débordement qui mérite tout ce tapage médiatique", a-t-il expliqué de prime à bord et d'enchaîner : "Il n’y a rien eu de grave. Nous nous sommes quittés en bons de termes et ils peuvent vous le confirmer", s'est défendu Mohamed-Lamine Zemmamouche qui a nié en bloc être mêlé d'une quelconque manière à une bagarre à la fin du match. Mohamed-Lamine Zemmamouche a convaincu les membres de la CD de son innocence ce qui a emmené cette dernière à clore le dossier définitivement sans avoir eu à prononcer la moindre sanction à l'égard du gardien de l'USMA, complètement blanchi donc dans cette affaire. "Tout le monde me connaît et sait que je ne suis pas un gars à problèmes", a-t-il insisté, visiblement affecté par cette affaire. "Après audition et les explications fournies par le joueur Zemmamouche Mohamed-Lamine n°583091001 - USMA - La commission de discipline décide : dossier clos", pouvait-on lire sur le procès-verbal de la commission de discipline datant du mercredi 15 février. Outre décision importante de cette session, la commission de discipline a laissé ouvert le dossier du match MOB-USMA, lequel a été émaillé de graves incidents. Les rapports des officiels seront étudiés dans les jours à venir avant qu'une décision juste ne soit prise. Sur le papier et conformément aux nouvelles dispositions disciplinaires, le MOB risque fortement, au regard de la gravité de ce qui s'est passé, de terminer la saison à huis clos et en hors de ses bases. Au mieux, le club béjaoui, bon dernier de la Ligue 1, écopera de quatre matches à huis clos (du fait qu'il avait déjà écopé une première fois de deux matches avec sursis) ce qui n'est pas pour arranger les affaires du dernier finalistes malheureux de la coupe de la CAF qui a besoin de sérénité dans sa lutte pour le maintien, quoique les jeux sont déjà presque faits. Enfin, la même décision a été prise concernant le joueur du MC Saida, Walid Abdelli, arrêté pour dopage. Le soigneur du club a été auditionné ce mercredi et la commission de discipline a décidé de la délibération de cette affaire lors de la séance du lundi 20 février.

Affaire à suivre.

Amar Benrabah