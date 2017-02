Meeting national dâ€™athlÃ©tisme : Plus de 400 participants attendus

Plus de 400 athlètes (garçons et filles) sont annoncés pour prendre part au meeting d’athlétisme national handisport, prévu samedi au stade annexe de l’Office du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), annonce la Fédération algérienne handisport (FAH).Les participants représenteront toutes les ligues handisports possédant l’athlétisme (21), sans oublier les clubs et les athlètes internationaux. «Nous attendons une participation record, étant donné que ce meeting national, le 2e du genre cette année, est ouvert à tous les athlètes et il n’y a pas d’engagement au préalable. La condition principale de participation sera la licence», a indiqué, le Directeur de l’organisation sportive (DOS), Kamel Benhabilès, ajoutant que ce meeting devait avoir lieu, à la même date, à Constantine, avant d’être délocalisé à Alger, la première wilaya n’ayant pu organiser la compétition. Devant ce désistement de dernière minute, il incombe à la Fédération algérienne handisport de se charger de l’organisation, étant donné que le prochain meeting (le 3e du genre), programmé pour le mois prochain, est prévu à Alger, et c’est la ligue algéroise qui sera l’organisatrice. «Pour ce rendez-vous d’athlétisme, un minimum de 70 officiels de la Ligue spécialisée sont recensés pour officier les épreuves inscrites au programme général. Ils seront assistés par des délégués techniques désignés par la fédération», a expliqué l’arbitre international d’athlétisme et un des responsables de l’organisation, Derradji Harek.

Six épreuves et autant de concours (toutes classes et types d’handicap) seront au programme du meeting qui devrait drainer, entre autres, les internationaux dont la plupart sont en préparation actuellement. Les meilleures conditions sont réunies pour une bonne organisation. Même pour assurer les homologations des performances mondiales, les outils nécessaires seront sur le terrain, à l’image du ruban d’acier (pour les lancers) et la photo-finish (pour les épreuves).