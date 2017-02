FÃ©dÃ©rations sportives : Les personnes dÃ©clarÃ©es inÃ©ligibles le sont pour un mandat

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a indiqué, jeudi à Alger, que les présidents et membres des fédérations sportives nationales déclarés inéligibles le sont pour le seul mandat olympique 2017-2020. Jusqu’à maintenant, les présidents sortants et membres des bureaux exécutifs des fédérations de judo, cyclisme, basket-ball et tir sportif ont été déclarés inéligibles et d’autres sont sur la liste. «C’est une inéligibilité pour le prochain mandat (2017-2020). Peut-être que la mesure sera reconduite pour le futur, ce sera du cas par cas», a déclaré M. El Hadi Ould Ali, lors d’un point de presse tenu à la fin des questions orales au Conseil de la nation. Par ailleurs, le premier responsable du secteur a insisté sur l’obligation faite aux dirigeants des fédérations nationales qui n’ont pas atteint leurs objectifs de se retirer de la gestion sportive. «Nous avons mis en place des critères d’évaluation qui va se faire sur toutes les fédérations. On a entamé une démarche et on va la poursuivre jusqu’au bout. Tous les bilans des fédérations passeront au crible et on sera intransigeant dans notre analyse. Les instances qui ont échoué dans leurs missions peuvent partir et doivent le faire», a déclaré M. El Hadi Ould Ali. Plusieurs fédérations sportives attendent le quitus de la tutelle pour tenir leurs assemblées générales électives et leurs différents bilans sont au niveau des services concernés du MJS qui devront décider si oui ou non ces bilans sont acceptés. «Normalement, quand j’échoue dans la mission dont j’ai été chargé, je ne peux que partir et c’est ce qu’on a demandé de faire aux présidents et membres des bureaux exécutifs des fédérations sportives qui ont des bilans négatifs», a indiqué le ministre. Le processus d’évaluation et de renouvellement des fédérations sportives nationales est défini par la loi, dit-il, à travers «la présentation des bilans moraux et financiers qui permettront aux services concernés de la tutelle d’apporter une évaluation, correcte et juste, des résultats, d’autant plus que les fédérations ont bénéficié des moyens nécessaires pour leur fonctionnement, mis en place par l’Etat».