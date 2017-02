Forum de la sÃ»retÃ© nationale : Les historiens sollicitÃ©s

« L’histoire de la Révolution nationale devrait être écrite par des plumes algériennes sur la base d'une vision sage et consciencieuse en vue de promouvoir et d'inculquer les valeurs de la Révolution nationale aux jeunes générations. » Tels sont les propos tenus par le premier Directeur de la Radio et Télévision algériennes (RTA) après l'indépendance, le moujahid Abdelkader Nour, qui s’est exprimé lors d’une conférence organisée au Forum de la Sûreté nationale à l’occasion de la journée du Chahid, le 18 février. Celui-ci mettra l’accent sur la nécessité de solliciter des historiens spécialistes de la Révolution nationale: « Il faut défendre notre mémoire et écrire notre histoire avec des plumes et des témoignages d’Algériens sûrs, fiables et surtout vérifiées, en vue d'éviter d'éventuelles erreurs, relevées ces dernières années » , a-t-il souligné . A ce propos, il a indiqué que les médias nationaux publics et privés doivent recourir à une référence crédible, lorsqu'il s'agit de traitement de faits historiques liés à la Révolution nationale, dont des moudjahidine, des chercheurs ou des spécialistes dans le domaine. Lors de son intervention devant tout un parterre de jeunes officiers et de représentants des médias, l’ancien moudjahid a également rappelé que cette journée commémorative a été initiée en 1989 par une poignée de fils de Chouhada « Célébrée le 18 février de chaque année, la journée nationale du Chahid se veut une occasion précieuse d’évoquer le souvenir de ces hommes vaillants et courageux qui ont combattu avec détermination et hargne un colonialisme féroce et sanguinaire, pour que l’Algérie vive libre et indépendante », a-t-il dit.

En conséquence, la célébration de la Journée du chahid, selon lui, a été l’occasion de rappeler aux générations futures que l’Algérie d’aujourd’hui est le fruit des sacrifices de ceux qui ont résisté à l’invasion française. À cette occasion, l’historien a appelé les jeunes à entretenir la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour une Algérie indépendante. Il insistera sur les efforts consentis par les jeunes de l'époque et la responsabilité que doit assumer la génération actuelle, qualifiant les jeunes de "force de frappe" à même de préserver l'Algérie des dangers qui la guettent actuellement. Comme l’affirmera l’invité du forum de la DGSN, c’est la politique destructrice menée par la France qui a permis l’émergence du mouvement national. « Le patriotisme et le sens du sacrifice ultime font partie de nos valeurs ancestrales. Avec sa politique, la France s’est mise à dos tous les Algériens, sans exception.



La radio était un instrument d'influence et de mobilisation



Le moudjahid a évoqué, également, le défi brillamment relevé par les techniciens de la RTA, le 28 octobre 1962, pour le recouvrement de la souveraineté nationale sur cette institution. « La radio était plus mobilisatrice que la presse écrite qui ne pouvait pas parvenir à la connaissance de larges parties de la population », a-t-il dit. Allant plus loin dans ses souvenirs, le premier directeur de la Radio algérienne a fait savoir qu’en quelques mois seulement, la voix de l'Algérie qui avait donné naissance à la RTA est devenue un puissant instrument de mobilisation des opinions publiques, nationale et internationale. Il est utile de rappeler que c'est au mois de janvier 1956 que la radio secrète algérienne a été lancée à partir d'un camion/radio mobile, qui émettait du Rif marocain, après avoir été caché à maintes reprises dans les maquis. Puis, cette radio de fortune baptisée «voix de l'Algérie combattante », se stabilise à Nador aux frontières algéro-marocaines. La radio clandestine n'aura duré que neuf mois, et durant cette courte période, elle a apporté un grand soutien à la lutte armée, à travers son rôle mobilisateur en dépit des moyens techniques limités dont elle disposait. Ensuite le 12 juillet 1959, la radio «Voix de l'Algérie combattante» à émis de nouveau des émissions radiophoniques à partir toujours de Nador. Le programme était diffusé en français, en kabyle et en arabe, avec la voix d'or de l'animateur Aïssa Messaoudi, cette légende aux véritables qualités d'un tribun irréfutable qualifié par l'ancien président Houari Boumediene comme « la moitié de la Révolution algérienne ». Ainsi, « les années 1956 et 1958 ont connu le lancement de plusieurs radios aux pays arabes, (Libye, Syrie, Koweit, Irak, Egypte, Jordanie et Arabie saoudite) a indiqué M. Nour. Un lancement qui a permis « une large mobilisation autour de l'idée de l'indépendance. Il faut dire également que malgré les efforts de la colonisation à l'effet de décourager toute tentation des populations à revendiquer l'indépendance, bien que par la diffusion par la radio le colonialisme ait voulu véhiculer sa culture pour l'imposer aux Algériens, le courant indépendantiste résista à ces entreprises et adhéra plutôt au message véhiculé par la radio de la Voix de l'Algérie », a-t-il expliqué.

­­Sarah A. Benali Cherif