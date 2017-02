Ecriture de lâ€™histoire : Valoriser les plumes algÃ©riennes

L’écriture de l’histoire en Algérie a toujours constitué une « priorité » et une « urgence » de l’Etat algérien, et l’on assiste depuis l’avènement de Bouteflika à une hausse « considérable » des travaux liés à la préservation de la mémoire collective et à l’histoire du mouvement national.

Telle est la conviction du ministre des Moudjahidine qui s’exprimait ce jeudi, à Alger, par la voix du Secrétaire général de son département ministériel, à l’occasion de l'installation des membres du Forum scientifique du Centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (CNERMN54) et de la signature d'une convention avec l'Agence thématique de Recherche en sciences sociales et humaines (ATRSSH).

Tayeb Zitouni, qui a tenu à saluer les efforts consentis dans ce sens par le Président de la République, estime que l’écriture de l’histoire de la Révolution algérienne doit être menée par des plumes « algériennes » et compter sur des moyens « nationaux », assurant qu’il ne va y avoir ni tabou ni obstacle. Pour lui, ce travail de mémoire s’inscrit dans la continuité du combat mené par les moudjahidine et les martyrs qui ont libéré l’Algérie du joug colonial. « Notre sommes convaincus que c’est la seule et unique voie pour ne pas sombrer dans des équivoques et autres non-dits. La véritable richesse de l’Algérie c’est son Histoire et ses enfants qui l’ont écrite. Nos valeureux moudjahidine doivent s’impliquer pleinement en apportant leurs témoignages à travers l’écriture de mémoires pour les éditer ensuite en vue de contribuer à la préservation de l’histoire. Les enseignants, les historiens et même les institutions sont également invités à apporter leur contribution », a-t-il affirmé, en rappelant que Bouteflika considère l’écriture de l'histoire de la résistance nationale et la Guerre de libération et l'édification d'une école nationale « indépendante » en charge de ce domaine comme étant une priorité « urgente ». « C’est en préservant leur mémoire que les peuples et les nations avancent », a-t-il fait remarquer. M. Zitouni a ajouté que la véritable richesse de l’Algérie c’est son Histoire et ses enfants qui l’ont écrite et qui ont défendu le pays et préservé son unité. "Ses enfants qui aujourd’hui la défendent et la protègent en restant fidèles à ses principes fondamentaux", a-t-il dit. Le ministre des Moudjahidine a indiqué par ailleurs que le président de la République a toujours « insisté » sur l'importance de l'écriture de l'histoire dans le « renforcement » des fondements de l'identité culturelle et civilisationnelle de la Nation et « l'immunisation » des générations montantes contre les menaces de la mondialisation galopante et souligné que la convention signée entre le CNERMN54 et l'ATRSSH vise justement dans l’optique des efforts consentis par l’Etat dans l’écriture de l’histoire. « Cet accord va déboucher sur l’installation des ateliers de recherches mixtes devant consolider ces efforts nationaux, notamment en ce qui concerne le Mouvement national et la glorieuse Guerre de libération », a ajouté Tayeb Zitouni.

S.A.M.