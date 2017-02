Entretien avec Ahmed Mebarek Ben Allel, auteur Â«Sidi Embarek a construit avec lâ€™Emir Abdelkader les prÃ©mices dâ€™un EtatÂ»

Descendant des Sidi Mebarek, parlez-nous de la genèse du projet et des motivations pour écrire le livre...

C’est un travail de mémoire, il s’agit de l’histoire de ma famille et de mes racines. Mais aussi, c’est un travail d’histoire, parce que toute la période du début de la colonisation, couverte en partie par des auteurs français et certains auteurs algériens, a privilégié l’Emir Abdelkader comme étant le père fondateur de la résistance. Il est clair qu’il a joué un grand rôle, j’ai donc essayé, non pas de dire que l’Emir Abdelkader n’était pas le résistant, mais qu’il y avait aussi d’autres combattants dans l’Algérois ou justement le premier choc a eu dans l’Algérois. D’autres personnes ont très vite pris les armes pour résister contre l’occupation française et le premier d’entre eux est El Hadj Mahieddine Seghir qui va commencer à organiser la résistance algérienne à partir de 1832, et mener les premiers véritables combats contre la colonisation. Il s’est allié en 1835 avec l’Emir Abdelkader qui était à l’Ouest, relativement loin du premier théâtre d’opération, ils ont tous les deux commencé à asseoir cette résistance et à construire cette première armée et les prémices d’un Etat algérien.



Quels étaient vos sources pour écrire cet ouvrage historique ?

Je voulais rétablir des faits historiques parfois inconnus par beaucoup de gens. Il est important de rappeler ce qui s’est passé après le déclin de l’occupant turc. C’était un bouleversement dans l’histoire de la ville d’Alger. Mon travail repose sur beaucoup de documentation, je n’avance jamais des choses qui ne sont pas liés à des textes que j’ai trouvés, surtout dans les rapports des généraux français.



Le rôle du chercheur en histoire est-il celui de rappeler les détails de certaines époques sombres et d’exhumer le rôle des personnalités peu connues, inconnues et méconnues ?

C’est justement le rôle de l’auteur, l’universitaire et le chercheur, non seulement de réhabiliter ces grands combattants de liberté et de souveraineté, mais de dire aussi que l’histoire de l’Algérie n’est pas celle racontée en tronquant beaucoup de ses détails. L’objectif est pour en faire une histoire idéologique, un besoin d’avoir un grand chef peut-être, ils ont mis la lumière sur ce grand chef en oubliant et ignorant les autres. C’est là que l’auteur et le chercheur interviennent pour éclairer certains détails historiques qui s’avèrent hyper-importants.

Entretien réalisé par K. B.