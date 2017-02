ConfÃ©rence historique sur la lutte des Sidi Embarek : Des rÃ©sistants de la premiÃ¨re heure

Afin d’éclaircir une zone sombre de l’histoire de l’Algérie, à savoir les heures de la colonisation française, l’auteur Ahmed Mebarek Ben Allel a animé une conférence historique pour mettre en avant le rôle capital joué par Hadj Mahieddine Essghir Sidi Embarek et son neveu Mohamed Ben Allel Sidi Mebarek pour la lutte de première heure contre l’armée française dans l’Algérois, mais aussi de l’alliance avec l’Emir Abdelkader, pour devenir incontournablement, des figures de proue de la résistance.

Lors d’une conférence tenue la semaine dernière au palais des Rais Bastion 23 à Alger, et en présence d’imminents historiens et professeurs à l’exemple de Zohir Iheddaden, Ahmed M’barek Ben Allel a présenté de prime abord son ouvrage Premiers combats, Hadj Mahieddine Essghir Sidi Embarek (1790-1837), pionnier de la Résistance algérienne, coécrit avec Nicolas Chevassus-au-Louis et édité tout récemment chez Dar Khettab, il a aussi embarquer l’assistance nombreuse dans un voyage dans le temps à la découverte des héros d’autrefois qui ont pris les armes contre le joug colonial.

Rappelant que la France voulait conquérir l’Algérie pour des raisons géostratégiques, notamment pour marquer sa présence par rapport aux anglais et abattre le mouvement des corsaires dans la méditerranée, une fois débarquée sur Alger, l’armée française a fait ses premières percées aux alentours du centre d’Alger, à savoir Birkhadem, Bouzaréah…

Ahmed Mebarek Ben Allel a indiqué que Hadj Mahieddine Essghir Sidi Embarek a joué un rôle central dans les années décisives qui ont suivi le débarquement des français. « Ayant négocié avec le général Berthézène un accord l’obligeant à ne plus quitter Alger, il est à partir de 1831 le chef incontesté de tout l’Algérois. Durant prés d’un an, il y maintient l’ordre le plus strict, dans une complète indépendance, jusqu’à ce que les Français rompent l’accord», a-t-il noté. En effet, le général Berthezène fut remplacé par le duc Savary de Rovigo, ce dernier ne tient pas compte de l’accord de son prédécesseur et s’aventure en faisant incursion dans l’Algérie profonde. Il est l’auteur entre autres du massacre des Aoufia prés de la Maison Carrée (El Harrach actuel) et à la Mitidja. Hadj Mahieddine Essghir Sidi Mbarek organise alors la toute première résistance de masse contre l’occupant français, le premier combat d’envergure aurait eu lieu à Boufarik le 2 octobre 1832.

Chef de la résistance dans l’Algérois, Mahieddine Seghir fait alliance à El Attaf en 1835, avec l’EmirAbdelkader pour conjuguer les efforts pour le même but, c’était la première fois que l’Emir Abdelkader venait à El Attaf. Mahieddine Seghir s’installe à Miliana et combat férocement l’armée française jusqu’à sa mort en 1837, de choléra. Le conférencier indique qu’il fut remplacé par son neveu Mohamed Ben Allel Sidi Mebarek, plus jeune que son oncle et ayant bénéficié d’une grande expérience à ses côtés, il devient le bras droit de l’Emir et un de ses plus grands lieutenants. Déterminé et créatif, le jeune Mohamed Ben Allel Sidi Mebarek réalise de grands projets selon les dires de l’auteur. «Parmi les grandes réalisations de Mohamed Ben Allel Sidi Mebarek avec l’émir Abdelkader, la création du premier usine d’armement où on pouvait fabriquer des fusils par les autochtones, l’échange de prisonniers, le premier échange a eu lieu à Boufarik, ainsi que la construction de la ville de Taza prés de Miliana», a-t-il souligné. Au fil des années, des différends ont eu entre Mohamed Ben Allel Sidi Mebarek et l’Emir Abdelkader, le premier, commandant de 12.000 hommes voulait allait jusqu’au bout du combat tandis que le second, commandant de 15000 hommes voulait temporiser et négocier avec l’ennemi. «Sans vouloir mettre en cause la grande abnégation et la prouesse de l’Emir Abdelkader, les deux hommes avaient deux visions différentes. Par exemple, l’accord de la Tafna a été signé par l’Emir Abdelkader sans consulter Mohamed Ben Allel Sidi Mebarek mais aussi d’autres chefs de la résistance comme Ben Sadek et Ben Allal Berkani», a noté l’auteur. Mohamed Ben Allel Sidi Mebarek décide de refaire une force à partir du Maroc, il revient pour combattre et tombe au champ d’honneur, les armes à la main un certain 11 novembre 1843. Le conférencier indique que le maréchal Bugeaud a exposé la tête de Mohamed Ben Allel Sidi Mebarek à Oran, à Miliana et Alger afin de le rendre à sa famille pour l’enterrer, il dit aux autochtones qu’après sa mort, toute résistance est inutile.

Qualifiant son ouvrage de roman historique, mais aussi de roman très proche de la recherche historique, Ahmed Mebarek Ben Allel précise que son livre s’est dûment documenté à partir de consultation d’archives, des différents textes retrouvés aux musées, mais aussi à partir de rapports des généraux français.

Kader Bentounès