NOUVELLES De SÃ©tif

Le wali dans la daira de Hamam Guergour

Au cœur des villages de montagne



La récente visite du wali, Nacer Maskri, dans les communes de Draa Kebila et de Hamam Guergour atteste des avancées enregistrées ces dernières années au titre du développement local, mais aussi des retards accusés dans certains secteurs non moins importants.

Deux communes qui constituent l’espace territorial d’une même daïra. Mais à Draa Kebila, la complexité du relief nécessite des efforts supplémentaires dans des domaines aussi sensibles que l’alimentation en eau potable et les routes, même si la couverture en gaz dans les montagnes a atteint près de 100% dans cette commune.

Une visite marquée par beaucoup d’écoute et de proximité mais aussi de franchise de la part du premier responsable de la wilaya avec les représentants de la société civile, dans un contexte difficile mais qui n’a pas été sans faire émerger aussi bien des projets qui accusent beaucoup de retard, à l’instar de cette maison de jeunes inscrite en 2007, qui aura nécessité une enveloppe de 22 millions de dinars et qui était à l’arrêt pour deux branchements de gaz et d’électricité. Ici, le wali fixera l’échéance du 15 mars pour son ouverture.

Dans cette commune qui compte 17 villages et près de 17 000 habitants, les chantiers du logement public locatif dont les travaux sont pratiquement achevés comme ceux de Mechta Tazougaght, de l’amélioration urbaine à Draa Kebila, avec un montant de 40 millions de dinars, l’inauguration d’une PMI rattachée à la polyclinique à Ouled Ali, ainsi que le grand chantier destiné à raccorder les centres d’El Mroudj et d’Ouled Ali à partir du puits de Bousselem, dont les taux sont déjà à 90 et 60% avec des prévisions de réception arrêtées au 28 arm à venir, sont autant de réalisations qui ne seront pas sans impact sur les populations de cette commune et que le wali visitera avant de marquer un arrêt à El Mroudj où il s’entretiendra longuement avec les citoyens, élus et responsables et ordonnera l’arrêt des travaux d’une salle de soins pour décider une expertise du CTC.

A Iguermith, Nacer Maskri, qui inspectera les travaux du chemin communal 172 et l’aménagement du tronçon le reliant au chemin communal 161 sur 20 km, passera au crible ce projet et fera état de décisions allant dans le sens de l’impact produit par cet axe routier pour sa réalisation. Un projet, faut- il également le souligner, qui compte parmi les contraintes relevées, le franchissement de l’oued Bousselem et l’opposition des citoyens qui veulent la route mais qui refusent qu’un tel projet traverse leurs propriétés.

La visite de la commune de Hamam Guergour, chef-lieu de daira que traverse la RN 75 offrira un tout autre aspect que le développement est venu forger, avec déjà pas loin de 100% de couverture en gaz naturel et pas moins de 320 logements publics locatifs aux dernières retouches au niveau des VRD, 110 à Shag, 90 à Oued Sebt, 50 à Ouled Ayad et 70 Ain el Kerma et pour lesquels le wali à instruit le chef de daira d’entamer dores et déjà la liste provisoire des futurs attributaires.



Adopter le langage de la vérité

«Au niveau de la wilaya de Sétif comme je n’ai pas cessé de le répéter, nous avons atteint un niveau de développement très appréciable! J’en veux pour preuve le cas du gaz naturel. A l’issue de cette visite, j’ai demandé aux deux présidents d’APC quelles étaient les localités qui en étaient dépourvues, le premier m’a répondu qu’il ne lui restait que cinq et le second 8 citoyens : c’est révélateur, je pense!

Ceci étant, je n’ai pas la prétention de dire que tous les problèmes ont été réglés, au niveau de certaines localités il subsiste encore des problèmes de pistes, nous avons aussi des problèmes d’AEP, sachant que la zone nord manque de ressources.»

logements LSP et LPA

Toutes les contraintes levées



Lorsqu’on connaît le chiffre impressionnant de 11.840 logements LSP et LPA confiés à 138 promoteurs qui ne sont pas sans faire état de contraintes de réalisation et se traduire même par des sit-in devant le siège de la wilaya, on comprend aisément l’importance de la rencontre qui a regroupé récemment autour du wali, Nacer Maskri, l’ensemble de ces opérateurs, de même que toutes les autres parties impliquées dans la réalisation de tels programmes. Une réunion qui s’est tenue en présence du secrétaire général de la wilaya et à l’issue de laquelle le premier responsable, sans laisser au fait du hasard le moindre détail, a passé au crible l’ensemble des situations, faisant intervenir à chaque fois les responsables concernés, chefs de daira, responsables des domaines, du cadastre, de la CNL, notaires, directeurs de l’exécutif, OPGI, Sonelgaz, et prendre sur place les décisions qui convenaient pour lever toutes les embûches et permettre à ces promoteurs d’avancer. Cette rencontre fructueuse à plus d’un titre a également permis au wali d’intervenir à chaque fois que cela s’imposait sur l’aspect réglementaire et faire que ce volet important ne soit pas empiété. Comme il ne fera aucune concession sur le prix du logement de ce type fixé à 280 millions de centimes. Les promoteurs, butant tantôt sur des incompréhensions, tantôt sur des comportements bureaucratiques ou alors sur une interprétation erronée de la réglementation, n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction à l’issue de cette réunion. Une satisfaction d’autant plus grande que le wali a mis fin à la multiplicité d’intervenants et désigné sur place deux seuls interlocuteurs auxquels les opérateurs devront désormais s’adresser et exposer leurs éventuelles contraintes, appelant par la même à une rencontre des notaires à l’effet d’uniformiser la méthode de travail. « Quand il y a un nombre aussi important de logements, il y a un nombre important de problèmes qui s’y greffent, nous avons donc relevé toutes les contraintes relatives à l’avancement des travaux. Nous avons explicité certains éléments qui n’étaient pas à la portée des promoteurs pour lever toutes les équivoques. Tous les problèmes sont pratiquement similaires, mais ce qui est sûr, c’est que l’administration a une part de responsabilité dans des dossiers qui n’ont pas été réglés, d’où la mise en œuvre d’une feuille de route pour faire avancer les choses », a conclu le wali de Sétif au terme de cette rencontre.



El Eulma

700 logements livrés



El Eulma était en fête jeudi. Il faudra certainement remonter loin dans le temps pour revivre cette ambiance de fête populaire qui prévalait, empreinte de joie et de sérénité à l’issue d’une importante cérémonie de remise de clefs de 700 logements flambant neuf, à des bénéficiaires visiblement heureux de voir cet espoir durant de longues années entretenu devenir réalité. Une cérémonie qui fait suite à des actions analogues à l’issue desquelles le premier responsable de cette wilaya a procédé à la remise de 1.143 logements, dont 268 à Ain Trig dans la commune de Sétif, 479 à Ain Arnat et 396 à Salah Bey, permettant ainsi à plus de 1.840 familles de disposer enfin d’un toit et de vivre dans des conditions décentes, au moment où cette opération se poursuit à travers cette wilaya. « Elle se poursuit en effet au grand bonheur de ces nombreux chefs de familles qui n’en demandaient pas tant et qui n’ont pas manqué d’exprimer le profond sentiment de satisfaction qui les anime aujourd’hui à El Eulma ou ailleurs dans les autres localités. C’est également un moment fort qui atteste des efforts d’envergure consentis par l’Etat dans un domaine aussi sensible à l’endroit du citoyen. Donc, pour peu que les travaux de viabilisation viennent à terme pour que le citoyen puisse disposer de toutes les commodités nécessaires, nous continuerons à livrer régulièrement des logements dans cette même communion qui s’est instaurée entre le responsable et le citoyen ; c’est certainement là une des meilleures images que l’on peut retenir », soulignera Nacer Maskri, wali de Sétif à l’issue de cette cérémonie. Une cérémonie marquée également par la présence du président de l’APW, du secrétaire général de la wilaya, du secrétaire de wilaya de l’ONM et des autorités locales et à l’issue de laquelle Larguit Farida, mère de 9 enfants, venait de recevoir les clefs de son logement après une attente de 14 ans. « Merci à tous ceux qui m’ont permis de réaliser ce rêve, c’est comme si je venais de naître ; un grand merci au président Abdelaziz Bouteflika, que Dieu le préserve. » Dans une wilaya où le portefeuille dépasse aujourd’hui les 94.000 logements tous segments confondus, il est utile de souligner que 26.508 unités sont de type public locatif. Le programme réceptionné au 31 décembre 2016 est de plus de 15.000 logements, au moment ou 7.575 unités ont été attribuées au titre des pré-affectations au cours des trois dernières années et seront remises au fur et à mesure que les travaux de viabilisation viendront à terme, à l’instar des 2.250 logements dont les clefs et les décisions ont été déjà remises à leurs bénéficiaires. Par ailleurs, et pour ce même segment, une liste de 3.257 logements achevés, implantés dans 24 communes, à été remise aux commissions de daira pour étude et établissement des listes provisoires de bénéficiaires. 1.580 logements LSP et 2.000 de type location-vente seront attribués durant le premier semestre 2017.



Rehamna Mzala, Nouacer et Legnater

980 foyers raccordés au gaz



Dans toutes ces contrées où les populations, notamment durant l’hiver, subissent de plein fouet le calvaire de la bonbonne, en dépit du fait que le centre emplisseur d’El Eulma n’a jamais cessé de produire la quantité suffisante, l’arrivée du gaz naturel relève de l’événement dans une wilaya où le taux de couverture à grimpé si vite qu’il se trouve être aujourd’hui à près de 95%.

Le climat qui a prévalu ces derniers jours au village de Rehamna dans la commune de Guelta Zerga est révélateur des efforts consentis dans ce domaine par l’Etat, sachant que le raccordement au gaz de 130 foyers s’inscrit dans un programme de 980 foyers implantés dans ce village mais aussi à Nouacer, Mzala, Legnater pour une enveloppe globale de 12,4 milliards de centimes.

Quatre agglomérations secondaires ont reçu le même jour cette source d’énergie. « Dieu merci, notre vœu a été exaucé », nous dira Aouf Ahmed, un notable de la commune de Guelta Zerga auquel le wali a confié le soin d’allumer la torche.

A l’école du chahid Nacer-Mohamed de Nousser où pas moins de 660 foyers étaient raccordés au gaz, la symbolique n’en était pas moins forte lorsqu’une enseignante accompagnée d’une élève fut conviée au même cérémonial par le wali sous les applaudissements des élèves, des enseignants et des citoyens.