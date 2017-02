Nouvelle ville Ali-Mendjeli : Vaste plan dâ€™assainissement

Des mesures d’urgence, entrant dans le cadre de l’amélioration du quotidien des habitants de la nouvelle ville Ali Mendjeli, seront prochainement prises par les autorités locales. Celles-ci font partie du plan de mise à niveau de ce pôle urbain fort de quelque 350.000 âmes, et dépendant administrativement de la commune du Khroub.

C’est lors d’une visite d’inspection menée en fin de semaine que le wali de Constantine, Kamel Abbès, a annoncé le lancement imminent d’un vaste plan d’assainissement et d’aménagement visant à mettre fin à l’anarchie et aux dysfonctionnements que connaissent les différentes cités de la ville, notamment en ce qui a trait à la salubrité et à la sécurité, de même qu’à la qualité de vie de manière générale. C’est en ce sens que le premier magistrat de la wilaya a annoncé la création d’une zone d’activités où seront regroupées les centrales à béton se trouvant encore à certains endroits de la nouvelle ville, et ce bien que les chantiers pour les besoins desquels elles avaient été installées soient finis, et de la sorte, récupérer les terrains occupés afin de les exploiter selon le plan d’occupation des sols. M. Abbès a, en outre, instruit ses services de procéder au recensement des chantiers non autorisés, ainsi que de mettre fin au phénomène de pose illégale de clôtures et de l’appropriation indue de terrains, les citoyens concernés devant impérativement présenter un acte de propriété, un permis de construire et une autorisation délivrée par l’APC du Khroub. Pour rappel, il est aussi prévu que les dépôts de vente de matériaux de construction, situés aux abords des routes d’entrée à la nouvelle ville, soient prochainement délocalisés. Concernant le volet salubrité, le chef de l’exécutif a annoncé une campagne de nettoyage qui touchera les vingt unités de voisinages, et ciblera essentiellement les déchets résultant des nombreux chantiers de construction. Cette action impliquera l’EPIC créée par la wilaya pour la gestion urbaine de la nouvelle ville, et laquelle sera dotée des moyens nécessaires afin de mener à bien cette opération qui s’accompagne également de la réfection de la chaussé, de l’entretien des espaces verts, ainsi que de la remise en état de l’éclairage public. Enfin, le wali a annoncé le lancement d’une étude qui portera sur la création d’un nouvel accès pour Ali Mendjeli, d’autant plus que celui principal sera fermé pour neuf mois en raison des travaux d’extension de la ligne du tramway, et que celui qui longe le pôle universitaire Constantine 3 s’avère bien insuffisant pour contenir l’immense flux de véhicules se rendant à la nouvelle ville.

Issam B.