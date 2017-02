Erreurs administratives : De nouveaux mÃ©canismes pour rÃ©habiliter les victimes

Enquête réalisée par Samia D.

Les mésaventures des victimes de fautes administratives, plus précisément sur les actes d’état civil, prennent désormais fin. On n’aura plus à faire et refaire les cent pas et encore moins se soucier des éternels et prévisibles cassements de tête au niveau des services concernés, et l’ indispensable demande formulée au procureur de la République relevant de la compétence territoriale de son lieu de naissance et attendre des mois, voire même des années avant que la requête soit enfin traitée.

Battre le pavé des APC pour réparer un «préjudice» moral —tout simplement une injustice—, n’est plus nécessaire avec la modernisation de l’administration qui tombe à pic, aujourd’hui, pour rectifier les erreurs du passé et le cauchemar vécu par plusieurs générations. La guerre est déclarée à la bureaucratie. Le service public se réorganise, s’humanise surtout, avec les mécanismes mis en place qui permettent, depuis le 15 juillet 2016 de demander la rectification de toute erreur faite sur des documents d’état civil, et ce, auprès de n’importe quelle commune sur tout le territoire national, sans avoir à se déplacer auprès des tribunaux territorialement compétents. Cette nouvelle procédure, gérée électroniquement au profit d’un meilleur service offert au citoyen, a été rendue possible tout simplement, via l’interconnexion numérique des services du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, et ceux du ministère de la Justice qui vient rétablir le citoyen dans ses droits. Le rapprochement entre l’administration et l’Algérien, qu’il soit résident ou pas, devient réalité, avec les réformes engagées pour améliorer le service public qui vont plus loin encore, jusqu’à formuler les demandes de rectification possibles des erreurs par internet, dans une deuxième phase. C’est la fin de la galère bureaucratique pour des milliers de victimes qui ont en vu des vertes et des pas mûres, et peuvent désormais se «réapproprier » leur véritable identité amochée, écorchée, parfois déformée faute d’oubli d’une lettre lors de de saisie récurrentes malheureusement, notamment dans la transcription en arabe des documents de l’état civil, en vertu de l’ordonnance n° 70 du 19 février 1970 relatif au code de l’état civil, puis le décret du 7 mars 1981 portant transcription en langue nationale des noms patronymiques. Une consigne du ministère de l’Intérieur dans ce sens pour que les citoyens puissent corriger des erreurs commises sur leurs papiers d’état civil au niveau des APC où les demandes de rectification seront déposées et traitées. Le chargé du secteur a exhorté les APC à recruter deux fonctionnaires compétents pour recevoir les demandes de rectification des documents d’état civil de citoyens. Conformément à cette directive, deux fonctionnaires compétents sont choisis par chaque APC qui communique leurs noms à la direction de l’organisation et des affaires générales de la wilaya, qui envoie à son tour la liste complète au procureur général auprès du Conseil judiciaire afin de publier les noms des délégués de chaque APC. Ces fonctionnaires ont pour tâche de classer les demandes de rectification en fonction de la gravité de l’erreur, qu’il s’agisse d’une simple coquille ou élément substantiel, avant de transférer ces demandes à l’instance concernée au niveau du tribunal pour procéder à la rectification par voie administrative ou judiciaire. Le rôle des deux agents chargés de la rectification des documents ne se limite pas à ceci. Ces derniers recevront les jugements de rectification auprès du tribunal et doivent se charger personnellement de la correction des erreurs au niveau du répertoire d’état civil de l’APC. Il faut dire que le fameux 12 S a révélé l’ampleur des erreurs commises antérieurement dans les registres d’état civil sachant que certains registres remontent à 1836.



El Harrach, au rendez-vous



Une nouvelle ère commence, c’est un fait, pour réparer les torts causés à toutes ces personnes qui portent mal leur nom.

L’exemple nous vient à vrai dire de la commune d’El Harrach qui compte aujourd’hui, quelques 48.000 habitants.

Au service des rectifications administratives et juridiques, tout se passe bien. La « machine » est assez huilée pour prendre en charge tous les dossiers présentés par les victimes des erreurs sur les actes d’état civils. Les fameux « H » et « A » sont enfin réhabilités. Le dynamisme et le sérieux, ajoutés à la compétence et le savoir-faire du personnel du service des rectifications d’erreurs permet le traitement de tous les cas, tous les jours, des personnes en provenance d’autres wilayas et tous les mardis pour ceux d’Alger. Pour la seule deuxième semaine du mois de février et sur cinq jours, le bordereau du service concerné fait état de pas moins de 78 requêtes. Selon les chargées de cette mission, Mlles Khalida Benabdi et Fatiha Aouail, toutes les mesures sont aujourd’hui prises, avec la volonté des pouvoirs publics, notamment les ministères de l’Intérieur et des Collectivités locales ainsi que la justice, pour la correction des erreurs sur les actes de naissance, de mariage et de décès. Ce sont entre 60 et 80 dossiers traités chaque semaine, tiennent-elles à souligner, avant de poursuivre que les pièces à fournir diffèrent en fonction de la nature de l’erreur, sachant que parfois il s’agit d’erreurs de traduction ou carrément du changement de nom. D’après ces deux demoiselles fonctionnaires, les erreurs proviennent aussi des maternités qui établissent parfois des certificats d’accouchement contenant des erreurs de nom, de prénoms et même de sexe du nouveau né, avant de poursuivre que dans beaucoup de cas, on ne se rend pas compte de ces erreurs qu’une fois les actes de naissance établis par les services de l’état civil et là, la procédure judiciaire est impérative puisque le nom figure dans le registre de l’APC. Il est donc intouchable, la rectification devient de fait impossible sans procédure judiciaire pour les personnes nées à partir de 1981. Le bureau de déclaration des naissances où atterrissent systématiquement les certificats d’accouchement ont un délai de cinq jours avant de l’inscrire sur le registre. Passé ce délai, il faut un jugement. Les deux chargées de la procédure en question ajouteront, par ailleurs que les dossiers sont transmis via un bordereau d’envoi, remis chaque dimanche au bureau des rectifications et réhabilitation du tribunal d’El Harrach où il faut attendra une semaine à quinze jours pour la classification des dossiers partant, le traitement de ces derniers par les chambres administrative ou judiciaire, en fonction de la nature de la faute, avant que la requête ne soit satisfaite. Pour les représentantes de l’Etat Civil de la Commune d’El Harrach, les erreurs de saisie sont faciles lorsqu’ils concernent des noms figurant sur des registres européen ou matrice (Arouchs) qui remontent à 1889, année du 1er recensement des musulmans d’El Harrach. Le bilan mensuel des demandes satisfaites par le même service pour le mois d’octobre passé fait état, rappelons-le, de 275 dossiers d’erreurs rectifiées dont 227 sur des extraits de naissance, 33 sur des actes de mariage et 15 sur des actes de décès, contre 361 dossiers déposés pour le même de la même année et dont 293 erreurs sur les extraits de naissance.



Un changement radical



S’agissant de l’année en cours, il faut savoir que les statistiques de janvier font ressortir pas moins de 313 dossiers déposés et pris en charge par le même service. Au niveau du bureau des rectifications, on nous annonce qu’une fois les jugements établis, les modifications sont enregistrées, puis portées sur les registres des actes de naissances, mariage ou décès, introduits par la suite sur les réseau local et national et le dossier est archivé ainsi par mois pour une éventuelle utilisation, au cas où le citoyen se présente sans se munir de la photocopie du jugement qui lui a été remise. Aujourd’hui, les choses changent et on a de moins en moins de fautes d’écriture qui prêtent à confusion ou encore ces coquilles qui frisent parfois le ridicule, décelées par des administrés qui tombent le plus souvent à la renverse. C’est d’ailleurs ce que nous dira le chef de l’Etat Civil de la commune d’El Harrach, M. Hamid Zerara qui soutiendra que le nombre de jugements pour erreurs sur les actes d’état civil a, depuis 2013, sensiblement reculé. Un fait qui s’explique selon ce dernier par la compétence des agents délégués à cette mission. « Nous avons des agents compétents qui prennent en charge les déclarations de naissances », dira-t-il, avant d’ajouter par la même occasion que les magistrats facilitent la tâche aux services de rectification, au niveau des APC. M. Zerara indiquera que, par le passé, les dossiers étaient déposés au niveau des tribunaux par les concernés, aujourd’hui « nous faisons les démarches nécessaires». Sur le plan de la formation des agents des services de l’APC, le même responsable dira que des séminaires et des journées d’information sont organisés, touchant ainsi les 57 APC de la wilaya d’Alger, avant de poursuivre que la daïra d’El Harrach qui chapeaute trois autres communes, en l’occurrence Bachdjarah, Oued Smar et Bourouba, enregistre chaque année 10.000 à 13.000 naissances. Sa seule et unique maternité au niveau de l’hôpital de Belfort a enregistré, pour la période allant du 1er au 08 janvier de l’année en cours, 963 naissances, soit une moyenne de 65 naissances par jour, un paramètre à ne pas négliger pour éviter les erreurs administratives ou de transcription qui résultent de l’effet de pression au niveau des maternités même, avant d’atterrir aux services des APC. Il suffit d’une faute d’inattention des couples, pris par l’euphorie d’être parents pour subir le calvaire des errements bureaucratiques pour remédier à un « C », à la place d’un « S » ou toute autre lettre, qu’il va falloir payer cher.

S. D.



erreurs sur l’état civil

L’œil du législateur



La nouvelle loi relative à l’état civil est publiée au Journal officiel, en janvier dernier. Selon les dispositions de cette loi, il est désormais possible aux Algériens de remplacer, d’annuler, de rectifier, de modifier et de transcrire les actes de l’état civil « par voie électronique, conformément aux dispositions fixées par la législation en vigueur », note l’article 38 bis. Pour les rectifications par voie judiciaire, le requérant peut saisir « le procureur de la République par simple requête sur papier libre ou par voie électronique, directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune », précise l’article 40. Selon l’article 47, la demande d’annulation des actes d’état civil erronés peut se faire « devant tout tribunal à travers le territoire national». Ainsi, « Il peut être procédé, sans frais, par voie d’ordonnance rendue par le président de tout tribunal à travers le territoire national, sur requête du procureur de la République, à toute rectification des actes de l’état civil ou décisions judiciaires les concernant », souligne l’article 49 de cette loi. « Le président du tribunal ayant ordonné la rectification est, également, compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire », ajoute le même article. Outre les présidents des tribunaux, les procureurs de la République « peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l’état civil, nonobstant le lieu de leur rédaction ou transcription », détaille l’article 51. Le procureur de la République se tient juste à aviser son confrère territorialement compétant si l’acte dressé ou transcrit ne relève pas « du ressort de sa compétence », indique l’article 52 bis. Pour la modification des prénoms sur les actes de naissance, elle peut « en cas d’intérêt légitime » se faire « par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la République saisi, soit à la requête de l’intéressé, soit de son représentant légal, s’il est mineur, directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune », d’après l’article 57 de cette loi. Les Algériens nés ou résidant à l’étranger sont également concernés par les dispositions de cette loi. Ainsi, « le président de tout tribunal à travers le territoire national est compétent pour ordonner la rectification des actes de l’état civil instrumentaires des Algériens dressés à l’étranger dans les formes locales », note l’article 100. « Lorsque l’acte a été perdu ou détruit et que la loi étrangère ne contient aucune disposition relative à sa reconstitution, l’Algérien peut saisir, à cet effet, le président de tout tribunal à travers le territoire national, ou à travers un poste diplomatique ou consulaire », ajoute l’article 101. S’agissant des actes transcrits sur les registres de l’état civil et rectifiés par une décision judiciaire étrangère, « celle-ci doit recevoir l’exequatur de tout tribunal, à travers le territoire national », précise l’article 108 de cette loi.

941.000 demandes de rectification d'erreurs matérielles sur des actes d'état civil ont été enregistrées en 2015, dont 3669 émanaient de la communauté nationale, établie, à l'étranger. Il a fait savoir aussi que 3635 de ces demandes ont été traitées après examen au niveau de la Cour d'Alger, seule juridiction compétente en la matière. Pour les trois dernières années, selon les statistiques du ministère de la justice, font par ailleurs ressortir que pas moins de 3.550 personnes qui avaient changé leur nom de famille, suite à des procédures engagées en ce sens. La stratégie du gouvernement repose sur le traitement des facteurs à l'origine de l'accumulation des erreurs administratives avant d'envisager la procédure de rectification par la justice, connaissant l'importance du rôle de l'état civil dans la préservation de l'identité des individus notamment pour les effets en découlant en matière d'héritage et de filiation.

S. D

Modernisation du service public

Mieux servir le citoyen





Le courant passe tout simplement entre l’administration publique et le citoyen, avec l’automatisation de l’état civil et la mise en ligne de ce service et la création d’un fichier national des actes de naissance, entre autres qui viennent mettre fin à l’anarchie et les péripéties des administrés pour se faire délivrer un document. Après le retrait de l’acte n° 12, en quelques minutes sans avoir à se déplacer sur les lieux de naissance et le fameux 12S, qui était jusque-là, un fardeau qui brise l’échine de l’administré, délivré, aujourd’hui, au niveau de n’importe quelle APC, en un temps record, c’est au tour des victimes des erreurs sur les documents d’état civil de pousser un grand « OUF » de soulagement et de savourer l’entrée en vigueur de l’allègement de la procédure à suivre par les concernés pour rectifier ces fautes qui empoisonnent leur vie. Le recours à la justice n’est point nécessaire pour tout le monde, puisqu’il se fait, dans le cas d’erreur de saisie qui ne figure pas sur le registre, sur place et sans l’aval de la justice. Les APC secouées, par le vent de la modernisation, se montrent, c’est un fait, beaucoup plus ouvertes, sur la société et plus proches du citoyen. On se passe carrément de ces tonnes de papiers et des tracasseries classiques et habituelles auxquelles ont droit les administrés pour régler leur problème. Autres temps, autres mœurs ! De moins en moins de contraintes sont rencontrées, au niveau des services des rectifications. Il faut savoir que le dossier contient généralement les extraits de naissance du concerné et du père, l’acte de mariage du concerné et des parents, une demande manuscrite, une fiche familiale, une photocopie de la carte nationale ainsi qu’un certificat d’accouchement, délivré par les maternités. Le reste, c’est l’affaire de l’APC. Et cerise sur le gâteau, le jugement remis à la victime de la faute administrative. Le service public se « redresse » pour mieux servir le citoyen. S. D