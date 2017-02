GRANDâ€ˆANGLE : Revirement dangereux

Le changement qui se dessine dans la position des Etats-Unis et qui serait en rupture avec un principe directeur de la diplomatie américaine officiellement adopté par les présidents depuis au moins 2001, sur le dossier palestino-israélien est porteur de dangers pour le Proche-Orient. Certes pour l’heure, c’est la confusion qui prévaut. Puisque les déclarations du Président Donald Trump dans lesquelles il dit vouloir s’écarter de l’option de deux Etats comme règlement au conflit, ont été « recadrées » par son ambassadrice à l’ONU, Nikki Haley, qui a affirmé que l’administration américaine soutenait « une solution à deux Etats » et ce, même si elle a pris le soin d’ajouter que cette dernière songeait « aussi à des alternatives », sans pour autant fournir plus de détails sur sa pensée. Pourtant cette confusion ne devrait pas exister à un tel niveau et sur un dossier aussi sensible que le conflit palestino-israélien, quand bien même force est de reconnaître que les débuts de la présidence Trump se caractérisent par une cacophonie sur tous les plans. Les réactions des partisans à cette solution de deux Etats, que sont une grande partie de la communauté internationale, de l'ONU à la Ligue arabe, en passant par l'Union européenne, car jugée la seule à même de répondre un tant soit peu aux aspirations légitimes des Palestiniens spoliés de leurs terres, renseignent sur les risques qu’une nouvelle approche ferait courir à la région. Les partisans de cette solution à deux Etats sont conscients que c’est déjà là une concession faite par les Palestiniens sous leurs pressions et que si cette option venait à être abandonnée, ces derniers n’auraient d’autre choix que de prendre des décisions extrêmes. Car la direction palestinienne en butte à des difficultés internes liées aux divisions qui l’ont considérablement affaiblie « n'aura d'autre horizon qu'une confrontation diplomatique avec Israël ou un soulèvement populaire aux conséquences imprévisibles », selon le politologue Jihad Harb. Et à ce dernier de préciser qu’ "Elle a peur d'entrer à ce stade dans un bras de fer qui pourrait être contre-productif ». Pour éviter qu’un tel scénario ne se produise, il faut œuvrer pour que les Palestiniens ne soient pas sacrifier une nouvelle fois sur l’autel de l’injustice et du déni du droit international. Un éditorial du quotidien al-Qods exprimait pour sa part les craintes des Palestiniens : "Après plus de vingt années passées à négocier et après avoir accepté de ne conserver que 22% de la Palestine historique, la grande question est : que devons-nous faire ?" s’est demandé son auteur. Le conflit nécessite "une paix juste et globale fondée sur une solution à deux Etats avec un Etat palestinien indépendant", a répondu Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe. Ces voix qui appellent à la raison seront-elles entendues ou bien Trump se laissera-t-il emporter par ce qui semble être un de ses traits de caractère, à savoir l’impulsivité ?

Nadia K.