ONU : Â« La solution Ã  deux Etats est la seule voie Â»

La solution à deux Etats reste la "seule voie" pour répondre au conflit israélo-palestinien, a affirmé jeudi l'émissaire des Nations unies pour la paix au Proche-Orient, Nickolay Mladenov, devant le Conseil de sécurité. Le Conseil discutait du conflit israélo-palestinien au lendemain d'une déclaration du président américain Donald Trump qui s'est écarté d'une position diplomatique de plusieurs décennies en estimant qu'une solution à deux Etats --à savoir un Etat de Palestine coexistant en paix avec Israël-- n'était pas la seule possible dans le cadre d'un accord de paix. "La solution à deux Etats reste la seule voie pour satisfaire les légitimes aspirations nationales des deux peuples", a au contraire affirmé Nickolay Mladenov devant le Conseil de sécurité. "Certains peuvent nourrir l'illusion que le conflit peut être +géré+ indéfiniment", a-t-il relevé. Et "que l'absence de stratégie claire pour faire progresser la paix est une stratégie en soi". L'émissaire de l'ONU a également exhorté Israéliens et Palestiniens à "envisager l'avenir avec attention" car il pourrait, a-t-il mis en garde, être "construit sur un conflit sans fin." Le Royaume-Uni, la France et la Suède ont réaffirmé jeudi leur soutien à la formule à deux Etats. "Il est très dangereux de s'écarter de l'idée de solution à deux Etats, en particulier avant d'avoir quelque chose de viable comme alternative", a commenté l'ambassadeur suédois Olof Skoog, dont le pays a d'ores et déjà reconnu l'Etat palestinien. "Nous ne voyons actuellement pas d'alternative viable", a-t-il dit à la presse, avant la réunion du Conseil. Matthew Rycroft, ambassadeur britannique, a assuré que son gouvernement "continue de penser que la meilleure solution pour la paix au Proche-Orient est la solution à deux Etats". De son côté, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit a réaffirmé jeudi que la paix au Proche-Orient nécessitait une solution à deux Etats. Le conflit nécessite "une paix juste et globale fondée sur une solution à deux Etats avec un Etat palestinien indépendant", a estimé M. Aboul Gheit dans un communiqué après une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres au Caire jeudi.

Cependant le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault a estimé pour sa part, que le positionnement des Etats-Unis sur le conflit israélo-palestinien restait "très confus et préoccupant", à l'issue d'un entretien avec son homologue américain Rex Tillerson. "J'ai tenu à rappeler que pour la France il n'y a pas d'autre option que la perspective de deux Etats. L'autre option (sans deux Etats, ndlr) que Tillerson a évoquée n'est pas réaliste", a déclaré M. Ayrault, évoquant un positionnement "très confus et préoccupant". Jeudi, l’ambassadrice US à l'ONU a envoyé un message contradictoire, ajoutant à l'impression de cacophonie. Nikki Haley a affirmé que Washington soutenait "absolument" la solution à deux Etats.