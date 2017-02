Tueries en Syrie : Bachar al Assad accuse la France

Le président syrien, Bachar al-Assad, a accusé jeudi dernier la France d’être « directement responsable des tueries » en Syrie, soutenant que la politique de ce pays « a consisté à soutenir les terroristes en Syrie ».

Interrogé par plusieurs médias français Europe 1, TF1 et LCI), le président syrien a également accusé les responsables politiques et médias occidentaux de diaboliser son régime. « La politique de la France (à) est de soutenir les terroristes, d'être directement responsable des tueries dans notre pays», a-t-il affirme, accusant le président François Hollande d'avoir « envoyé de l'armement à des groupes modérés qui sont en fait des terroristes». Il a indiqué avoir des contacts directs, dans certains cas, avec les services de renseignement français, notamment lors d'une visite d'une délégation parlementaire française à Damas, assurant par ailleurs n'avoir aucun contact avec les candidats à la présidentielle en France. « En fait, lors de la visite ici d'une délégation de parlementaires français, l'un d'entre eux était un agent», a-t-il dit, alors que les autorités françaises ont nié catégoriquement cette information. Sur le terrain du conflit, le président syrien, qui dure depuis six ans, Bachar al-Assad a estimé qu’il n’a pas encore « gagné» la guerre, soulignant son objectif de « reconquérir chaque pouce du territoire». « Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on ait gagné la guerre tant qu'on n'a pas éliminé tous les terroristes», a-t-il expliqué, niant totalement dans ce contexte le rapport d'Amnesty International qui fait état de la pendaison de 13.000 personnes entre 2011 et 2015. Il a qualifié ce rapport de « honteux, infantile, qui repose sur le néant». Interrogé pour savoir si la ville de Raqqa, d'où les attaques terroristes en France auraient été préparées, il a indiqué que ces attaques « n'ont pas nécessairement été préparées à Raqqa», soutenant que Raqqa « n'est qu'un symbole de Daech». « L'Occident n'a pas à choisir entre moi et Daech, c'est à mon peuple de le faire. » a-t-il précisé. De son côté, le ministère syrien des Affaires étrangères a démenti les accusations de l'ONG Human Rights Watch (HRW) selon lesquelles l'armée syrienne aurait utilisé des armes chimiques à plusieurs reprises lors du siège de la ville d'Alep (nord-ouest). Le ministère cité par l'agence de presse syrienne Sana, a affirmé que le rapport de HRW s'appuie sur des informations véhiculées par des "médias terroristes", le jugeant "non professionnel, non scientifique" et basé sur des "faits déformés".

Au volet politique, un appel à "multiplier les efforts" en vue d'un règlement politique du conflit en Syrie a été lancé jeudi depuis Moscou par l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, alors que de nouvelles discussions sur la Syrie devaient s'ouvrir à Astana. "Maintenant, c'est exactement le bon moment pour multiplier les efforts en vue de normaliser le processus politique en Syrie", a déclaré M. de Mistura lors d'une rencontre à Moscou avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, selon l'agence TASS. Il a réitéré à l'occasion, le "soutien" de l'ONU aux négociations sur la Syrie, parrainées par la Russie, l'Iran et la Turquie, prévues à 10H00 GMT à Astana, la capitale du Kazakhstan, avec participation notamment des délégations représentants le gouvernement syrien et de l'opposition, ainsi que d'une "équipe technique" des Nations unies.



Consensus autour d’une nouvelle constitution



D’ailleurs, un rapprochement de points de vue a été réalisé, lors de ce round, entre la délégation du gouvernement et l'"opposition armée", a indiqué le représentant spécial du président russe pour le règlement du conflit syrien, Alexandre Lavrentiev. "Ils, les Syriens, ont encore beaucoup en commun", a t-il dit. "Il y a une base de travail susceptible de nous permettre de combler les lacunes. Un travail détaillé sera nécessaire pour cela", a déclaré à la presse, le chef de la délégation russe à la réunion d'Astana. Ni les représentants du gouvernement syrien, ni l'opposition armée syrienne ne voient d'objections concernant la formation de groupes de travail pour la préparation du projet de la nouvelle constitution syrienne. "Les questions liées à la constitution et au lancement du processus politique ont été discutées globalement lors de la rencontre avec les délégations de Damas et l'opposition armée", a t-il dit. "Aucune des deux parties n'a exprimé d'objection quant à la création de groupes de travail sur le projet de la constitution ou concernant la nécessité de lancer une réforme constitutionnelle". Concernant la position de Damas, le négociateur en chef du gouvernement syrien, Bachar al-Jaafari, a indiqué que la réunion d'Astana a préparé le terrain aux prochaines discussions sur le règlement de la crise syrienne, prévues à Genève.

R. I.

Un sénateur russe salue la position « sage et pondérée » de l'Algérie



Le sénateur russe Ziad Sabsabi s'est félicité de l'approche algérienne vis-à-vis des conflits et a rendu hommage à l'Algérie pour sa position «sage et pondérée» concernant le conflit syrien qui se trouve actuellement à une étape cruciale dans le processus de règlement. «Je tiens à exprimer ma gratitude à l'Algérie et au peuple algérien pour la position sage et pondérée affichée par rapport à la cause syrienne», a déclaré à l'APS le sénateur russe d'origine syrienne, en marge d'une table-ronde sur la Syrie organisée jeudi soir à Moscou. Ziad Sabsabi s'est félicité de l'approche algérienne vis à vis des conflits, fondée sur les principes du dialogue et du règlement politique. L'Algérie espère un rétablissement de la sécurité et de la paix dans ce pays à travers «une solution politique regroupant les Syriens autours d'une plate-forme d'entente qui leur permettra de resserrer leurs rangs face aux organisations terroristes installées en Syrie», avait souligné le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, lors des travaux de la 4ème session du Forum de coopération arabo-russe, tenue le 1er février à Abou Dhabi. M. Messahel avait alors indiqué qu'»à la lumière des développements effrénés en Syrie, l'Algérie souhaite que les pourparlers d'Astana parviennent à un règlement définitif de cette crise qui a détruit les infrastructures syriennes et fait de nombreuses victimes». Ziad Sabsabi, vice-président de la commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie (Sénat) a fait part d'une «situation alarmante» sur le plan humanitaire en Syrie, dénonçant le «manque de soutien humanitaire» de la part de certains pays.