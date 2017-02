AlgÃ©rie-Mozambique : M. Messahel reÃ§oit l'envoyÃ© spÃ©cial du prÃ©sident mozambicain

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel a reçu M. Ernesto Tonela, envoyé spécial du président mozambicain qui lui a remis un message du président du Mozambique, Filipe Nyusi au président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Au terme de l'audience, M. Tonela a indiqué à la presse, qu'il était en Algérie en tant qu'envoyé spécial du président de la République du Mozambique pour exprimer «notre considération au gouvernement algérien pour le soutien qu'il apporte à notre pays». «Nous avons des relations historiques remontant à la lutte du Mozambique pour son indépendance, et elles sont très bonnes», a-t-il soutenu, ajoutant que le gouvernement de son pays entendait travailler avec l'Algérie pour tirer profit de ces «bonnes relations» pour promouvoir les relations économiques, dans l'intérêt des deux peuples. De son côté, M. Messahel a souligné qu'il a évoqué avec M. Ernesto Tonela «les relations historiques unissant les deux pays et la volonté commune de les renforcer, notamment dans le domaine économique en tirant profit de la solidité de ces relations». Il a ajouté que cela découlait de la «volonté commune» des deux pays pour donner la priorité à la coopération afro-africaine et Sud-Sud, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie, relevant qu'annuellement l'Algérie accordait des bourses à des étudiants du Mozambique. M. Messahel a indiqué également avoir procédé à un échange de vue sur la situation en Afrique, notamment dans les pays du Sud de l'Afrique ainsi que la situation en Libye et au Mali, notant qu'une délégation du Mozambique se rendra durant les prochaines semaines en Algérie.