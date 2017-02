RELATION ALGÃ‰RO-SAOUDIENNE : TrÃ¨s prometteuse

M. Sellal reçoit le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu jeudi à Alger, le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement, Madjed Abdullah Al Qassabi, indique un communiqué des services du Premier ministre. Les deux parties «ont procédé, lors de cette audience, à une évaluation des relations bilatérales à la lumière des travaux de la commission mixte». Elles ont qualifié ces relations bilatérales de «très prometteuses et adéquates» avec la «forte volonté politique, exprimée au plus haut niveau, et visant à donner à celles-ci une dimension stratégique au regard des opportunités offertes, ainsi que des intentions manifestées de part et d'autre». Les deux responsables, qui «se sont mutuellement félicités des résultats obtenus, ont réitéré leur volonté de faire du partenariat économique le fer de lance de la coopération économique au bénéfice des deux pays», précise la même source. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb.

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, a annoncé que le groupe Sonatrach et la société saoudienne SABIC sont parvenus à un accord de partenariat dans le secteur de la pétrochimie. Une délégation de SABIC devrait arriver la semaine prochaine à Alger pour la signature d'un mémorandum d'entente et engager l'élaboration du plan d'action durant les six prochains mois, a poursuivi le ministre. Sonatrach avait reçu, mercredi soir, une réponse favorable à sa demande pour le début de l'étude du projet prévu entre les deux parties. Le ministre a qualifié l'accord de signe fort pour le développement des relations économiques entre les deux pays, appelés à être hissées au niveau des relations politiques. Le mémorandum d'entente porte sur trois projets dans le domaine de la pétrochimie à même d'ouvrir des perspectives prometteuses en termes de production, d'échange d'expertises, de connaissances et de technologies à long terme, a-t-il ajouté. La société saoudienne compte parmi les leaders mondiaux de l'industrie pétrochimique, en sus de produire des matériaux thermoplastiques, des engrais et de minéraux.



M. Bouchouareb :

« Lever les obstacles »



Le ministre, a estimé important de lever tous les obstacles pouvant se dresser devant la réalisation des projets retenus entre les opérateurs économiques algériens et saoudiens. Les mémorandums d'entente signés, mercredi dernier, entre des entreprises algériennes et saoudiennes doivent avoir un impact positif sur la coopération économique bilatérale, a indiqué M. Bouchouareb lors des travaux de la 12eme session de la commission mixte algéro-saoudienne avant de saluer «le sérieux des experts en charge de la préparation de cette session». Mercredi, plusieurs sociétés algériennes et saoudiennes avaient signé 8 mémorandums d'accord et de partenariat économique englobant divers domaines d'investissement lors d'une rencontre d'affaires. Ces accords concernent le secteur de l'industrie de transformation du phosphate, de production d'engrais naturels et de papier, la gestion des structures médicales, des prestations hôtelières et l'entretien. Selon M. Bouchouareb, la commission mixte bilatérale a examiné la coopération dans les domaines du commerce, des finances, des douanes, de la planification, de la prospective et enfin des statistiques. Elle s'est penchée également sur la coopération en matière de développement de la bourse, d'énergie, d'agriculture, de tourisme, de transports, de ressources en eau, d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, de formation professionnelle, de santé, d'habitat, d'urbanisme, d'affaires religieuses et de waqf, de jeunesse et des sports, d'affaires sociales, de solidarité et de famille, a-t-il poursuivi.

Il a précisé en outre, que la 4e réunion du comité de suivi des projets et programmes retenus se tiendra en octobre prochain, rappelant que celle-ci permettra de faire le point sur la relance des mécanismes et le respect des engagements pris. De son côté, le ministre de l'Investissement et du commerce du Royaume d'Arabie Saoudite, Madjid Ben Abdallah Al Qassabi, a souligné «les larges perspectives qu'offre l'Algérie dans le domaine de l'investissement». «L'investissement mondial n'a aujourd'hui point de frontières», a-t-il dit avant d'estimer important d'»optimiser l'exploitation des opportunités qui s'offrent au plan de la coopération bilatérale». Il a appelé aussi à l'ouverture d'autres domaines devant le secteur privé pour réaliser la prospérité économique», un point sur lequel la partie saoudienne insiste dans sa vision de 2020-2030.



Intensification de la coopération



La réunion de la commission mixte a permis d'arrêter un plan de travail futur touchant plusieurs secteurs et de débattre une série de textes juridiques dont la signature de certains est prévue ultérieurement, selon le rapporteur de la commission. Il est prévu par ailleurs, la programmation de rencontres consacrées aux secteurs des finances, de l'énergie, des mines et des minerais et l'exécution des recommandations relatives à l'agriculture, au transport maritime, au tourisme et aux ressources en eau. Lors de cette réunion, il a été convenu de la mise en place d'une commission sectorielle d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et l'examen de la facilitation des inscriptions des enfants de diplomates dans les universités gouvernementales des deux pays respectifs. Il est question de lancer le programme exécutif de coopération radiophonique et télévisuelle entre les deux pays et le programme exécutif du secteur de la jeunesse et des sports, actuellement dans sa mouture finale. Les deux parties ont appelé à la tenue de la 4e session du comité de suivi chargé des affaires religieuses.

La partie saoudienne a remis une initiative sur la santé et la sécurité professionnelle à la partie algérienne dans le cadre de l'échange d'expériences outre l'échange d'un projet de mémorandum d'entente sur les affaires sociales. La commission a appelé enfin, à fixer la date de signature du programme de coopération entre l'Institut diplomatique des relations diplomatiques de l'Arabie saoudite et l'Institut diplomatiques des relations internationales algérien.



Les projets d'investissement communs ne reflètent pas les potentialités économiques des deux pays



M. Abdesselam Bouchouareb a estimé que les projets d'investissement concrétisés entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite entre 2002 et 2015 ne reflètent pas les potentialités des deux pays dans divers domaines économiques. Lors d'une conférence de presse co-animée avec le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement, Madjed Abdullah Al Qassabi, M. Bouchouareb a indiqué que le montant des 16 projets enregistrés entre 2002 et 2015 s'élevait à 416 millions USD, un chiffre, a-t-il dit, qui ne reflète pas les capacités et les potentialités des deux pays et leur volonté politique à promouvoir leur partenariat. Concernant la création d'une joint-venture pour le développement, l'exploitation, la valorisation et la commercialisation du phosphate de la nouvelle mine de Djebel El Ank (sud de la wilaya de Tébessa) entre le holding saoudien Radiola et Asmidal, relevant du groupe industriel des mines (MANAL), M. Bouchouareb a affirmé qu'il était encore tôt d'évoquer le coût du projet.

«L'accord été signé mercredi dernier, et le projet fera l'objet d'une étude profonde par un bureau international qui évaluera la demande de la partie algérienne et les objectifs attendus par la partie saoudienne pour déterminer après le volume de l'investissement, les secteurs et la superficie nécessaire». A une question sur le financement de l'économie nationale,

M. Bouchouareb a indiqué que l'Algérie «n'a pour le moment pas besoin de recourir à l'endettement mais peut être que nous pourrions y réfléchir pour certains projets dont la faisabilité est avérée». De son côté le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement, Madjed Abdullah Al Qassabi a indiqué que le groupe agroalimentaire Almarai a convenu avec des entreprises algériennes du même domaine d'une étude de faisabilité et d'un examen des opportunités d'investissement.



M. Madjed Abdellah Al Qassabi :

«Promouvoir les investissements dans le secteur du tourisme»



Le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement Madjed Abdullah Al Qassabi, a souligné la nécessité de promouvoir et d'encourager les investissements entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite, notamment dans le secteur du Tourisme. Dans une déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre avec le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Industrie et de l'Artisanat, Abdelouahab Nouri, le ministre saoudien a affirmé avoir proposé «une éventuelle affectation de programmes d'investissement dans le domaine du tourisme entre les deux parties», eu égard à «la place vitale de ce secteur dans la création d'emplois permanents au profit des jeunes algériens». Le ministre saoudien a mis l'accent sur l'impératif de «renforcer les investissements, catalyseur du développement», soulignant que «des hommes d'affaires saoudiens effectueront prochainement des visites de terrain pour s'enquérir des potentialités touristiques que recèle l'Algérie et renforcer les opportunités de l'investissement dans ce domaine». Dans ce contexte, le ministre saoudien s'est félicité de la volonté politique algérienne qui a érigé le tourisme «en un secteur important et vital pour concrétiser le développement durable». De son côté, M. Nouri a estimé que cette rencontre était «une occasion pour soutenir et promouvoir la coopération aux côtés des autorités saoudiennes dans le secteur du tourisme», ajoutant que l'Algérie «a fait d'importantes avancées dans le climat des affaires et les investissements». La rencontre qui s'est déroulée en marge des travaux de la Commission conjointe algéro-saoudienne, s'inscrit dans le cadre «des orientations des dirigeants des deux pays, le président Abdelaziz Bouteflika et le Roi Salmane Ben Abdelaziz» a expliqué M. Nouri, rappelant dans le même sens les mesures prises par l'Algérie pour faciliter les investissements dans le secteur du Tourisme.