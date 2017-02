Collusion avec la Russie : Donald Trump rejette les accusations

Le président américain, Donald Trump, a rejeté jeudi dernier toute accusation de collusion avec la Russie de Vladimir Poutine pendant la campagne électorale, lors de laquelle les renseignements russes sont accusés d'avoir piraté des proches d'Hillary Clinton. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, le président élu a refusé de dévoiler sa politique quant à un éventuel rapprochement avec Moscou, laissant entendre que tout nouveau départ dans la relation n'était pas automatique et devrait d'abord servir les intérêts américains. Après plusieurs jours de crise au sommet de l'Etat, Donald Trump a répondu aux dernières révélations de la presse, fondées sur des fuites, faisant état de contacts répétés l'année dernière entre des membres de son équipe et des responsables proches du Kremlin. «Non, non, personne de ma connaissance», a-t-il déclaré. «Je n'ai rien à voir avec la Russie. À ma connaissance, aucune des personnes qui m'entourent non plus», a ajouté le président américain. «Toute l'histoire de la Russie est une ruse», a tonné le Président américain, en déplaçant le débat sur les fuites de renseignements. Il a annoncé avoir demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur «les fuites criminelles», émanant selon lui d'anciens de l'administration Obama. La confrontation de plus d'une heure avec la presse a été l'occasion de s'expliquer sur le limogeage de son conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn. L'ex-amiral Robert Harward, pressenti par Donald Trump pour le remplacer, a décliné officiellement pour des raisons familiales et financières. En réalité, selon des médias, il n'aurait pas eu de garanties sur la non-interférence des conseillers politiques de Donald Trump dans la gestion du Conseil à la sécurité nationale et sur la constitution de son équipe. De l'autre côté de l'Atlantique, deux ministres du gouvernement Trump en déplacement ont parallèlement posé leurs pions dans la perspective d'une négociation avec la Russie. Le secrétaire d'État, Rex Tillerson, a demandé à Moscou de «respecter les accords de Minsk et de contribuer à la désescalade de la violence en Ukraine», après une rencontre avec son homologue à Bonn. Et à Bruxelles, le secrétaire à la Défense, James Mattis, tout en assurant que son pays chercherait des terrains d'»entente» avec la Russie, a prévenu qu'il n'envisageait pas «maintenant» de collaborer au plan militaire. Il l'a appelée à «se conformer au droit international». Cependant, les chefs d'état-major américain et russe ont convenu «d'augmenter les communications» entre les deux armées, à l'issue d'un rendez-vous jeudi à Bakou (Azerbaïdjan), selon le Pentagone. Le général Joe Dunford et le général Valery Gerasimov ont «convenu d'augmenter les communications» entre les deux armées pour continuer d'améliorer «la sécurité» pendant leurs opérations respectives, selon un communiqué du Pentagone. Les Etats-Unis et la Russie disposent déjà d'une ligne de communication militaire ouverte en permanence sur leurs opérations aériennes en Syrie, pour éviter tout incident entre les avions des deux pays. La dernière rencontre en face à face entre les deux plus hauts gradés américain et russe remontait à janvier 2014, entre le prédécesseur du général Dunford, le général Martin Dempsey, et le général Gerasimov.

M. T. et agences