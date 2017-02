violences au YÃ©men : L'ONU appelle Ã  la rÃ©surrection du processus de paix

Le regain de violences faisant plusieurs morts au Yémen au cours des derniers jours, a suscité l'émoi et l'inquiétude du chef de l'ONU, qui a lancé un appel à la «résurrection» du processus de paix, en vue de mettre fin à la souffrance des civils, et trouver une solution à ce conflit oublié.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, huit femmes et un enfant ont été tués dans un raid aérien qui a visé une cérémonie de deuil près de la capitale yéménite Sanaa, ont indiqué des sources médicales. Cette nouvelle perte vient s'ajouter au bilan des pertes civiles du conflit au Yémen au cours de cette semaine, durant laquelle trois personnes, dont un enfant, ont été tués dans un attentat suicide à la voiture piégée dans une ville tenue par les rebelles Houthis dans le centre du Yémen.

Plus tôt dans la semaine, vingt rebelles et soldats pro-gouvernement ont également été tués dans des combats dans l'ouest du pays, ont indiqué lundi des sources militaire et médicale.