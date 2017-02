Crise Libyenne : L’Algérie fait don d’une aide humanitaire

Une aide humanitaire de l’Algérie de 30 tonnes composée essentiellement de produits alimentaires destinée aux populations libyennes frontalières a été acheminée et remise hier, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette nouvelle aide, décidée par le gouvernement algérien, s’ajoute aux autres gestes de solidarité que notre pays a manifestés à l’endroit du peuple frère et voisin libyen qui fait face à une situation difficile du fait de la poursuite de la crise à laquelle il est confronté depuis plusieurs années”, a ajouté le communiqué du MAE. “A ce titre, l’Algérie entend poursuivre ses efforts constants et inlassables en direction de toutes les parties libyennes pour mettre un terme aux différends qui les opposent dans le cadre de la solution politique, à travers le dialogue inclusif et la réconciliation nationale”, a souligné le MAE.