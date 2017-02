Situation au Sahara Occidental : Le Conseil de sÃ©curitÃ© se rÃ©unira le 22 fÃ©vrier

Le Conseil de sécurité tiendra, le 22 février, une réunion sur la situation au Sahara occidental, dont le processus de paix est à l’arrêt depuis 2012, a appris l’APS jeudi dernier auprès du représentant du Front Polisario aux Nations unies, Ahmed Boukhari.

La réunion, prévue à huis clos, a été programmée à la demande de l’Uruguay, membre non permanent du Conseil de sécurité, a-t-il fait savoir. L’organe onusien a convié à ce titre le département des opérations de maintien de la paix pour faire le point sur la situation au Sahara occidental occupé, une réunion qui intervient dans un contexte de blocage par le Maroc de toute initiative visant une solution pacifique du conflit. Le représentant du Front Polisario a lancé un appel au Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour «s’engager le plus tôt possible dans le règlement de ce conflit afin de garantir le respect des résolutions de l’ONU et de sa mission pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso)». Boukhari a mis en garde contre «la stratégie (vous êtes avec moi ou contre moi) menée par le Maroc pour intimider le secrétaire général de l’ONU». Mardi, le représentant du Front Polisario a déclaré à l’association des correspondants de presse de l’ONU que «le processus de paix a été minée, et la Minurso a été l'une des victimes» de ce blocage.

Il a ajouté que l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU était toujours entravé dans sa liberté de mouvement, empêché par le Maroc de reprendre la médiation entre les deux parties du conflit. «J'espère que si le Maroc est prêt et qu’il ne s’adonne pas à un jeu à travers un agenda caché avec son adhésion à l’Union Africaine (UA), cela peut contribuer à revigorer le processus de paix au niveau des Nations unies», a-t-il dit.



L’affaire Gdeim Izik a rendu la question sahraouie plus visible à la société internationale



Les rebondissements dans l’affaire de Gdeim Izik a rendu la question sahraouie «plus visible à la société internationale», a déclaré, jeudi dernier à Oran, la militante française des droits de l’homme, Claude Mangin-Asfari. S'exprimant lors d’un débat à l’issue de la projection du documentaire Dis-leur que j’existe qui trace un portrait du militant sahraoui, Naâma Asfari, Claude Mangin, femme du militant, a souligné que les événements de Gdeim Izik ont permis de dévoiler l’immensité de la violence coloniale exercée sur le peuple sahraoui en quête de sa liberté et son autodétermination. «Devant les massacres perpétrés par les forces de l’occupation marocaine sur le territoire sahraoui, le peuple du Sahara occidental s’est montré encore une fois, lors des événements de démantèlement des campements de Gdeim Izik, résistant et déterminé pour parvenir à sa liberté et son indépendance», a-t-elle déclaré.

«C’est une victoire du peuple sahraoui», s’est-elle félicitée, invitant la société internationale à soutenir davantage cette cause «juste et humanitaire». Par ailleurs, la militante, Claude Mangin-Asfari, a estimé que parmi les objectifs des mouvements militants de la cause sahraouie, celui relatif au remplacement de termes adoptés par l'Organisation des Nations unies autour de ce conflit, insistant sur l'utilisation de l'expression «Maroc, une puissance occupante» et rejetant celle de «territoires non autonomes». Projeté à la salle de la cinémathèque d’Oran, dans sa première sortie à l’extérieur de l’Europe, ce documentaire de 59 minutes, réalisé par Manue Mosset et co-écrit avec Aurélie Berlet, relate le parcours militant de Naama Asfari ainsi que ses accompagnateurs, ayant fait l'objet d’incarcération par la puissance coloniale marocaine lors des événements de démantèlement des camps de Gdeim Izik. Optimiste quant à l’avenir de l’affaire de son mari, renvoyée au 13 mars prochain devant un tribunal civil, Claude Mangin-Asfari compte plaider pour «l’incompétence» du tribunal de Rabat, tout en appelant au transfert du procès dans le territoire sahraoui occupé conformément aux droits sahraouis.