Prochaines JST de Sonatrach : Appel Ã  communication

Un appel à communication vient d’être lancé par « Sonatrach » aux cadres, spécialistes et chercheurs en vue de prendre part aux 11es Journées scientifiques et techniques (JST), prévues en novembre prochain à Oran. Placées sur le thème « Innovation et partenariat, dans un contexte mondial de transition énergétique », ces journées, programmées du 19 au 22 novembre prochain au Centre des Conventions d’Oran, (CCO), porteront sur onze axes de réflexion couvrant les principales thèmes de réflexion et challenges à relever dans le secteur énergétique. Il s’agit, entre autres, des avancées technologiques dans les domaines de l’Amont et de l’Aval, de la stratégie d’entreprise et de l’évolution des marchés énergétiques, du changement climatique, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, des ressources non conventionnelles, de la ressource humaine, de la digitalisation et transformation numérique dans le secteur, des défis technologiques, de la recherche et développement (R/D), du management des risques, etc. . « Les JST, espace d’échange d’envergure internationale, ont permis depuis son lancement en 1994, aux cadres de Sonatrach, aux spécialistes et experts des différents domaines et aux chercheurs universitaires, de partager leurs connaissances et leur savoir-faire et de débattre des actualités scientifiques et techniques liées aux activités du Groupe », ont rappelé les organisateurs.

Dans l’appel à communication, il est souligné que « l’objectif des JST est de permettre aux cadres de Sonatrach ainsi qu’à la communauté scientifique nationale et internationale, de débattre des derniers développements et innovations, face aux défis de la transition énergétique, de présenter les dernières technologies et savoir-faire et d’échanger des expériences et le débat autour des opportunités de développement et de partenariat dans le secteur de l’énergie ». Les meilleures communications seront primées par thème, et publiées dans un numéro spécial JST11, à l’occasion du 54e anniversaire de Sonatrach, a-t-on ajouté.