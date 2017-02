Salon Â« Talents et Emploi Â» : 50 entreprises proposent un millier de postes

La 16e édition du Salon de l’emploi en Algérie « Talents et Emploi » a ouvert jeudi ses portes au Palais de la culture Moufdi-Zakaria. Une manifestation qui constitue un espace privilégié de rencontre entre recruteurs et demandeurs d’emploi quelles que soient leurs formations ou leurs spécialités.

Organisé par emploitic.com et l’agence conseil et communication RH avec le soutien de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), l’édition 2017 a enregistré un nombre important d’entreprises participantes et autres recruteurs et spécialistes de la ressource humaine. En réalité se sont autant d’opportunités offertes aux candidats à l’emploi et aux visiteurs de la manifestation qui a enregistré la participation d’une cinquantaine d’entreprises de différents secteurs d’activité.

D’après les estimations des organisateurs de l’événement économique, quelque 1.000 postes d’emplois seront proposés par les entreprises lors du Salon. Une aubaine pour les personnes à la recherche d’un emploi et qui ont longuement attendu pour décrocher un poste afin d’espérer débuter une carrière professionnelle au sens propre du terme mais aussi évoluer chacun dans sa spécialité et apporter sa pierre à l’édifice économique fragilisé par la chute des prix des barils du pétrole. Pour Rafik Chala, responsable à « Evènement emploi », organisatrice du Salon, l’objectif de cette manifestation est d’offrir aux personnes à la recherche d’emploi et de postes de travail professionnel dans lesquels ils peuvent s’exprimer et développer leurs capacités professionnelles. « La nouvelle édition va permettre à 1.000 chercheurs d’emplois et les jeunes en quête d’une embauche, de trouver un poste de travail », affirmera Rafik Chala.

Les organisateurs prévoient, à l’occasion, la venue de quelque 16.000 visiteurs qui viendront sillonner les stands du Salon et découvrir les activités et les spécialités des entreprises participantes. Dans ce contexte l’on a remarqué que l’intérêt des jeunes pour cette initiative est des plus grandissants. En effet, des dizaines de jeunes munis de leur curriculum vitae (CV) ont commencé, dès l’ouverture du Salon, à visiter les différents stands à la quête d’informations d’embauche. Pour M. Chala, le Salon qui devrait durer trois jours, est également « une sorte de mesure de facilitation pour des entreprises venant des secteurs de la distribution, des banques, des services et de la production, qui sont à la recherche aussi bien de cadres qualifiés que de main-d’œuvre formée. Il a souligné à l’occasion que le Salon est destiné à toutes les catégories de demandeurs d’emploi, incluant les étudiants, les jeunes diplômés, les employés débutants, les cadres confirmés et mêmes les cadres dirigeants. « Sa régularité, la pertinence de ses ciblages, sa forte médiatisation font de ce rendez-vous, l’espace qui répond aux besoins, parfois urgents, des entreprises pour la réalisation de leurs objectifs stratégiques », selon les organisateurs.

Les entreprises présentes comptent ainsi peser de tout leur poids, pour attirer les talents dans un marché marqué par « la concurrence, la mobilité et l’émergence de nouveaux métiers », souligne-t-on. La participation des entreprises au Salon « Talents et Emploi » est devenue une tradition et leur permet d’actualiser, d’élargir davantage leurs bases de données et de promouvoir leur image employeur.

Parmi les entreprises présentes au Salon qui prendra fin aujourd’hui, l’on note le Groupe Cevital avec un grand nombre de ses filiales telles que Brandt Algérie, les supermarchés UNO, MFG (Mediterranean Float Glass), Numidis et Oxxo, pour ne citer que celles-ci, affichent déjà une longue liste de plusieurs centaines de postes à pourvoir, notamment pour le pole industriel du Groupe.

Mohamed Mendaci