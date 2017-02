Le DG par intÃ©rim dâ€™Air AlgÃ©rie : Dialogue franc dans un climat serein

Le directeur général par intérim d’Air Algérie, Bakhouche Allèche, prône la nécessité d’instaurer un dialogue « franc, sincère et continu » au sein de cette compagnie aérienne nationale pour travailler dans un « climat serein », a-t-il indiqué dans un entretien à l’APS. « Il faut instaurer un dialogue franc, sincère et continu pour essayer de travailler dans un climat serein, puis tracer une feuille de route avec les partenaires sociaux afin d’éviter au maximum les perturbations que peut vivre une entreprise», souligne M. Allèche qui a été désigné jeudi dernier comme directeur général par intérim d’Air Algérie en remplacement de M. Mohamed Abdou Bouderbala appelé à d’autres fonctions. M. Allèche fait savoir qu’il procédera d’abord à une évaluation du Plan opérationnel à moyen terme (PMTE) 2013-2017 de cette compagnie publique, en cours d’exécution, pour lui permettre de « voir d’abord ce qui a été réalisé dans ce plan, et voir par la suite comment procéder selon l’avancement des différents dossiers ». Selon lui, il y aura prochainement une rencontre avec le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaa Talai, ainsi qu’avec les cadres de l’entreprise « pour tracer la feuille de route d’orientation générale ». Cette feuille de route prendra en compte « les objectifs des pouvoirs publics et les recommandations des cadres de l’entreprise », et qui sera appliquée par la nouvelle direction « pour le redressement de l’entreprise ». Il a ajouté dans ce sens qu’avec la collaboration de tous les travailleurs d’Air Algérie, il « ne ménagera aucun effort » pour honorer la confiance des pouvoirs publics et « apporter un plus » à cette compagnie. En plus de la désignation de M. Allèche au poste de directeur général par intérim, le conseil d’administration d’Air Algérie a également élu jeudi son nouveau président en la personne d’Achour Abboud, membre de ce conseil et PDG de la Banque nationale d’Algérie (BNA). M. Allèche a été installé à ce poste à l’issue d’une session extraordinaire de l’Assemblée générale d’Air Algérie, qui a été présidée par M. Talai, en présence du ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, et d’un représentant du ministère de l’Industrie et des Mines.

M. Bakhouche Allèche a occupé plusieurs fonctions à Air Algérie durant plus d’une quarantaine d’années, a indiqué à l’APS un responsable au ministère des Travaux publics et des Transports. Il avait commencé sa carrière en 1975 au sein de cette compagnie aérienne comme pilote puis commandant de bord, et y a également exercé notamment comme instructeur de pilotes, directeur-adjoint de la formation, directeur des opérations aériennes, directeur de la division exploitation et adjoint du PDG d’Air Algérie.