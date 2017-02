conseil Ã©conomique et social arabe

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par intérim, a appelé jeudi dernier au Caire à poursuivre la réforme et le développement du Conseil économique et social arabe (CESA) soulignant la nécessité de parachever la mise en place de la Grande zone de libre-échange arabe.

M. Tebboune a précisé à l’ouverture de la 99e session du CESA de la Ligue arabe, présidée par l’Algérie que le Conseil joue un rôle pionnier dans l’action arabe commune et œuvre à l’établissement d’un bloc économique et social arabe unifié. Il a affirmé que la situation que traverse le monde arabe et son impact sur les secteurs économique et social, exige du Conseil davantage d’efforts pour faire face aux répercussions socio-économiques induites par ces développements. Le ministre a ajouté que ce projet ne pourra se réaliser qu’en levant toutes les entraves auxquelles se heurtent les échanges commerciaux ce qui permettra la réalisation de cette intégration, l’union douanière et le marché arabe commun. « Nous devons poursuivre la réforme et le développement des appareils et mécanismes actuels régissant l’action du CESA en définissant les priorités dans les plans d’action », a soutenu M. Tebboune. Le ministre a toutefois déploré la dépendance des pays arabes au monde extérieur en matière de produits de base, le retard dans le développement et le manque de liens d’intégration bien qu’ils comptent parmi les pays les plus nantis en termes de ressources naturelles et humaines. Il est donc impératif, a souligné le ministre de parachever la Grande zone de libre-échange arabe pour construire un bloc économique arabe qui préserve les intérêts du citoyen arabe et le soutienne dans la relance de ses économies. Il a estimé, cependant, que « pour atteindre la complémentarité économique à laquelle nous aspirons, nous devons impérativement accorder aux questions sociales et économiques la même importance au regard des répercussions directes du volet social sur le quotidien du citoyen arabe dans tous les domaines sociaux et de développement. J’insiste en particulier sur les questions liées aux enfants, aux jeunes, aux femmes et aux classes démunies, et ce à travers l’amélioration des conditions spécifiques à chaque catégorie (éducation et formation), la réduction du taux de chômage et la lutte contre la pauvreté ».

L’Algérie poursuit sa politique d’aide sociale



Le ministre s’est référé dans ce sens à l’expérience algérienne dans ce domaine soulignant le souci de l’Algérie, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consacrer la stabilité et la continuité de la politique d’aide sociale à travers l’accompagnement de toutes ces catégories, notamment les jeunes et les femmes en les associant à tous les niveaux de responsabilité et de prise de décision. « Je tiens à ce propos à souligner les acquis consacrés par la Constitution algérienne dans le cadre de la démocratie participative et l’appui à la femme algérienne afin de lui permettre de contribuer, au même titre que l’homme, à l’action politique à tous les niveaux ». M. Tebboune a rappelé que la femme algérienne occupe la 56e place au niveau mondial dans le domaine de la participation à l’action politique notamment au sein du Parlement. Concernant le volet économique, le nombre des femmes chefs d’entreprises en Algérie augmente d’année en année.

Sur un total de 1,8 million d’entrepreneurs, l’Algérie comptait 137.000 femmes en 2016. M. Tebboune a souhaité que cette session « permette de consolider les fondements de la complémentarité économique et sociale et de renforcer les grands projets arabes communs décidés lors des différents sommets arabes ordinaires et de développement, et ce après l’examen et la mise en œuvre des décisions concernant les questions importantes inscrites à l’ordre du jour ». L’ordre du jour de cette session porte sur l’examen du dossier économique et social à soumettre à la 28e session du prochain sommet arabe prévu en Jordanie, l’évolution de la zone arabe de libre-échange et les développements de l’Union douanière arabe. La réunion a évoqué la coopération entre la Ligue arabe et l’ONU au volet socio-économique, l’investissement dans les pays arabes, le projet des ceintures vertes dans les pays arabes, la coopération arabe et internationale dans les domaines de développement et social et le parlement arabe.