PÃ©trole : Autour de 55 dollars

Les prix du pétrole reculaient légèrement hier en cours d’échanges européens, restant cantonnés dans des fourchettes étroites, entre hausse de production aux Etats-Unis et baisse de celle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 55,23 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE), en baisse de 42 cents par rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour le contrat de mars perdait 30 cents à 53,06 dollars. « Entre les réserves (américaines) à des niveaux historiquement élevés et les baisses de production des membres de l’Opep, le marché reste en mode attentiste », ont observé des analystes.

Malgré les signes de respect de l’accord de limitation trouvé en fin d’année dernière par l’Opep et ses partenaires, l’offre reste surabondante du fait en particulier d’une hausse de la production américaine, notamment de pétrole de schiste, car les producteurs de ce type d’or noir coûteux à extraire profitent de la récente hausse des cours pour relancer certaines opérations.

Et la publication mercredi d’une nouvelle hausse considérable des réserves de brut aux Etats-Unis a « jeté le doute sur le fait que les limites mises en place par l’Opep engendrent le moindre resserrement de l’offre », ont relevé les analystes. Dans ce contexte et avec l’accumulation de données contradictoires, les investisseurs ne parvenaient toujours pas à accrocher un cap, maintenant les cours du brut dans des marges très étroites. Les cours souffraient par ailleurs hier d’un léger renforcement du dollar, un mouvement de nature à rendre plus onéreux et donc moins attractifs les achats de brut, libellés dans la devise américaine, pour les investisseurs munis d’autres devises.