entrepreneuriat fÃ©minin : Caravane dâ€™information Ã  Tizi-Ouzou

Une caravane d’information et de sensibilisation sur l’entrepreneuriat féminin sera organisée par la direction de wilaya de l’action sociale à partir de dimanche, a-t-on appris jeudi dernier des organisateurs. Le coup d’envoi de la manifestation visant à sensibiliser sur les possibilités de création d’entreprises et le montage de projets dans le cadre des différents dispositifs d’emploi sera donné à la maison de la culture Mouloud-Mammeri, a-t-on indiqué. Un Salon des activités et produits réalisés par des femmes entrepreneurs ayant bénéficié d’aide à la création d’activités par l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) et l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) se tiendra par la même occasion au niveau du hall des expositions de l’établissement. Des communications seront également données par les partenaires de la DAS dans le cadre de cette initiative, notamment les trois dispositifs de l’emploi, l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI), la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) et la direction de la petite et moyenne entreprise (DPME), a-t-on signalé. Les organisateurs ont prévu, en outre, deux ateliers de formation consacrés à l’acquisition des capacités managériales et le développement des compétences pour la croissance pour le 20 février prochain au profit de la gent féminine au niveau de la maison de la culture. La caravane qui se poursuivra jusqu’au 23 février prochain comportera aussi des actions d’information, de sensibilisation et d’orientation des femmes porteuses de projets en vue de créer une activité génératrice de revenus qui auront lieu au niveau de l’annexe de la maison de la culture d’Azazga, l’auberge de jeunes de Tigzirt, la bibliothèque communale de Larbaâ Nath Irathen et le centre de la formation professionnelle de Draâ El Mizan.