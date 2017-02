Matthieu Galvani, nouveau DG de Djezzy : RÃ©vÃ©ler les talents algÃ©riens

Djezzy veut aider et accompagner des nouveaux talents algériens dans les divers domaines, notamment le sport et la musique à se révéler au monde digital, a indiqué le nouveau directeur général, Matthieu Galvani, avant-hier, à l’occasion de la célébration du 15e anniversaire de l’opérateur téléphonique.

Un évènement marqué par l’inauguration de sa 26e boutique dans la commune d’E Sénia. « A l’instar de ce que nous avons fait pour la téléphonie mobile, nous mettons le paquet sur la couverture de la 4G et la 3G, pour être leader incontesté du marché avec les bons produits et les bonnes offres qui vont nous permettre de démocratiser l’accès pour tous les Algériens au monde digital », a affirmé le responsable, avant de souligner la création en cours de 65 autres boutiques qui, ajoute-il, entreront en service prochainement. Pour M. Matthieu Galvani, ces nouveaux espaces vont générer de nouveaux emplois avec de nouveaux profils liés au métier du digital à la fois en front office et en back office. « Nous sommes en train de recruter des ingénieurs, d’analystes data, d’expert de médias sociaux et du monde de Smartphone pour conseiller nos clientèles ».

Par ailleurs, l’opérateur Djezzy veut développer sa stratégie d’entreprise citoyenne à travers des actions dédiées à la révélation des talents algériens au monde digital et les aider à se faire connaître, notamment à travers des campagnes de communication. Selon Matthieu Galvani « Djezzy se porte extrêmement bien et les perspectives d’avenir sont prometteuses ».

Il a revendiqué, dans ce sens, la position de leader de la marque dans l’internet mobile avec une couverture maximale de la 3G à travers 48 wilayas et la 4G dans 20 wilayas. Il a ajouté que l’entreprise qu’il dirige « se donne les moyens de ses ambitions en projetant d’investir dans le recrutement et la formation du personnel (notamment dans les nouveaux métiers liés à l’économie digitale), l’augmentation du nombre de boutiques (300 sur le territoire national) et l’adaptation des services aux besoins exprimés par les clients.

Amel Saher