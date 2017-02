Accord Opep : La Russie rÃ©itÃ¨re ses engagements

Le ministre russe de l’Energie, M. Alexandre Novak vient de rassurer les parties de l’accord portant sur la réduction des quotas de production de pétrole, en annonçant, jeudi dernier, que son pays prévoit d’atteindre d’ici fin avril l’objectif retenu dans le cadre du consensus global.

«Nous pouvons arriver à une réduction de 300.000 barils de pétrole par jour (b/j) à une vitesse accélérée d’ici fin avril », a-t-il indiqué, dans un entretien à l’agence Interfax, repris par le site Prix du baril. Une cadence qui permettra, « en mai et juin de produire exactement 300.000 b/j de moins qu’en octobre », a ajouté M. Novak. Il y a lieu de rappeler que le 10 décembre dernier à Vienne, onze pays producteurs non membres de l’Opep, dont la Russie, se sont engagés à réduire leur production d’environ 558.000 barils par jour, à compter du 1er janvier 2017. Cet accord intervient après celui conclu le 30 novembre dernier par les pays de l’Opep portant sur une baisse de la production Opep de 1,2 million de barils/jour (mbj), avec un plafond ramené à 32,5 mbj applicable dès le 1er janvier 2017. Une exception a été faite pour trois pays, dont l’Iran, pays qui a été autorisé à augmenter le niveau de sa production pétrolière, sur fond de réduction commune de 90.000 barils par jour pour atteindre le niveau de 3,797 millions de barils. La Russie, dont l’économie a été lourdement affectée par l’effondrement des cours de l’or noir, doit diminuer, à elle seule, sa production de 300.000 b/j par rapport à son niveau record de fin 2016 (plus de 11 millions de barils par jour). Le rythme de baisse de la production est « de plus de 100.000 b/j », en février, et devrait atteindre 150.000 b/j en mars, soit plus que prévu initialement, devait préciser, M. Alexandre Novak. « Nous ne pouvons pas arriver immédiatement à une diminution de 300.000 b/j en raison des spécificités technologiques de la production en Russie », a expliqué le ministre. Lundi dernier, le ministre koweïtien du Pétrole, M. Essam al-Marzouk, qui préside le comité de surveillance de l’accord, a estimé que l’OPEP respectait à 92% son objectif de baisse de l’offre sur le marché pétrolier, et les autres pays à plus de 50%. Une tendance qui doit se maintenir, le marché du pétrole constituant toujours un des plus grands risques pour l’économie du pays mais aussi, pour le reste des producteurs de pétrole. Conscient de cet enjeu, la Russie ne peut que se conformer à ses engagements pour soutenir son économie. En décembre dernier, le président russe, M. Vladimir Poutine, avait réaffirmé cette position, en confirmant la « poursuite de la coopération » de son pays avec l’organisation des pays exportateurs de pétrole, pour la stabilisation des marchés du pétrole.

« La Russie continuera à coopérer avec l’OPEP à l’avenir, et respectera ses engagements », avait-il déclaré, lors de la grande conférence annuelle sur les perspectives de l’économie russe en 2017. La Russie qui demeure un acteur déterminant sur le marché pétrolier, représente à elle seule plus de 11% de la production pétrolière mondiale.

D. Akila