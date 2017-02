CoopÃ©ration USTHB - ALC : Favoriser la maÃ®trise de lâ€™anglais

Une convention-cadre a été signée jeudi dernier, entre l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediène et l’école ALC éducationnel Group. La cérémonie s’est déroulée à Alger, en présence du recteur de l’U.S.T.H.B, M. Saïdi Mohamed, et du directeur de l’école ALC, M. Hacène Chaib, ainsi que des représentants de médias.

Les deux responsables ont exprimé à cette occasion leur pleine satisfaction quant à la signature de cette convention qui permettra selon eux, de renforcer le niveau d’anglais des enseignants et des étudiants. Sachons que depuis la chute des prix de pétrole les pouvoirs publics sont dans l’obligation de diversifier l’économie nationale et développer surtout le domaine de la recherche, afin de sortir progressivement de la dépendance quasi totale vis-à-vis des hydrocarbures.

De ce fait, l’anglais constitue un outil très important de travail et de communication : « Le fait que l’Algérie est en phase de développer son économie et la recherche scientifique surtout dans les domaines techniques, la maîtrise de l’anglais est devenue importante pour ne pas dire indispensable », a soutenu le recteur de l’USTHB. Il a rappelé dans ce sens : « Notre université, depuis 2005, s’est engagée dans un nouveau système de formation et d’enseignement qui est le LMD. Donc toutes les offres de formation, qu’il s’agisse de licence mastère ou doctorat, nécessitent essentiellement et en premier lieu la maîtrise de l’anglais, car celle-ci ouvre tous les horizons que ce soit sur la plan économie ou scientifique ». Et de poursuivre « comme nous avons actuellement 42.000 étudiants dans les différentes spécialités, il se trouve que c’est difficile de couvrir tous ces étudiants en matière de langue et on rencontre énormément de problèmes ». « De ce fait coopérer avec ALC qui est notre partenaire important sera certainement l’une des solutions afin de couvrir ce déficit en matière de formation en anglais et aussi de tests », a-t-il mis relief. Selon lui, ALC est une institution qui existe depuis plus d’une vingtaine d’années elle a donc son ancrage au niveau national en matière de formation dans le domaine de langue. « Il est important de nouer des relations avec cette école pour fournir un supplément à nos étudiants et enseignants », a-t-il estimé, avant de rappeler que « l’année 2017 est une année dédié exclusivement au numérique qui exige en contrepartie un bon niveau en anglais ». En réponse à une question relative au niveau des étudiants en anglais, le recteur trouve regrettable, le fait que leur niveau soit toujours insuffisant. Il a supputé que « cette première expérience va être accueilli à bras ouvert par les étudiants et les enseignants ». Ajoutant : « cette convention se poursuivra selon la réaction de nos étudiants ». Appuyant ses dires, M. Saïdi Mohamed a mis l’accent, à titre d’exemple, sur les échanges avec le monde extérieur notamment dans le domaine du commerce, recherche scientifique, en économique qui se font a-t-il dit « en anglais ».

De son côté, le directeur de ALC, M. Hacène Chaib, a indiqué que cette convention « sera une opportunité » non seulement pour les étudiants et les enseignants mais également pour leur famille. En plus de cela les cours seront fait au niveau de l’université. C'est-à-dire c’est l’école qui va se déplacer sur place, il y aura également des formations sur internet, afin de faciliter la tâche aux bénéficiaires. A la fin de la formation les étudiants se verront décerner un certificat international « TOEIC » qui leur permettra notamment, d’aller continuer leurs études en Europe, ou de s’intégrer dans le monde du travail facilement.

S’agissant de prix, il a indiqué que celui-ci sera « très référentiel »...

Makhlouf Ait Ziane