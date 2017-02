M. Ouali reÃ§oit lâ€™ambassadrice de Namibie : CoopÃ©ration dans les ressources en eau

M. Abdelkader Ouali, ministre des Ressource en eau et de l’Environnement, a reçu l’ambassadrice de Namibie en Algérie Mme Panduleni Kaino Shingenge.

Cette audience a permis de passer en revue l’état de la coopération bilatérale en matière de ressources en eau et d’environnement, mais aussi d’examiner la possibilité de signature de la déclaration d’entente proposée par la partie algérienne lors de la 1re session de la commission mixte les 10 et 11 novembre 2016 à Windhoek en Namibie.