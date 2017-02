PÃ©trole : Le Brent Ã  plus de 55 dollars

Les prix du pétrole baissaient un peu hier en cours d’échanges européens, dans un marché prudent avant la publication hebdomadaire des niveaux des réserves d’or noir aux Etats-Unis qui devrait montrer une nouvelle hausse des stocks de brut. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 55,78 dollars vers midi sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 19 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour le contrat de mars perdait 25 cents à 52,95 dollars. « Les cours ont tenté de se reprendre mardi mais cela n’a été que de courte durée », ont observé les analystes de Commerzbank. Les prix du pétrole restent cantonnés dans une fourchette étroite, tiraillés entre une hausse de la production aux Etats-Unis, les producteurs de pétrole de schiste profitant d’une hausse des cours pour relancer des unités, et des signes encourageants sur le respect de l’accord de limitation de production signé en fin d’année dernière par les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et certains de ses partenaires. Les cours, qui tentaient de se reprendre ces derniers jours grâce au ralentissement de la production de l’Opep, étaient de nouveau sous pression mercredi, souffrant notamment d’une hausse du dollar. Le billet vert profitait en effet de propos de la présidente de la Réserve fédérale américaine (Fed), Janet Yellen, laissant la porte ouverte à une nouvelle hausse des taux d’intérêt dès mars. La hausse du dollar rend les achats de pétrole, libellés dans la devise américaine, plus onéreux pour les investisseurs munis d’autres devises. En outre, les investisseurs optaient pour la prudence avant la publication des données du département américain de l’Energie (DoE) sur le niveau des réserves de pétrole aux Etats-Unis. Selon la prévision médiane des investisseurs sondés par l’agence Bloomberg, les stocks de brut devraient s’être étoffés de 3,5 millions de barils lors de la semaine close le 10 février. Les réserves d’essences devraient avoir grossi de 500.000 barils et celles de produits distillés baissé de 1 million de barils. La prudence des investisseurs étaient renforcée par la publication mardi des données de la fédération privée American Petroleum Institute (API) pour qui les réserves américaines de brut ont augmenté de 9,9 millions de barils la semaine dernière. « La tendance à la hausse des réserves américaines fait douter du fait que les baisses de productions de l’Opep sont parvenues à resserrer l’offre sur le marché du pétrole », a-t-on relevé chez Commerzbank.