Autoroute Est-Ouest Ã  Bouira : Travaux de remise en Ã©tat

Des travaux de remise en état ont été engagés mardi dernier à la section autoroutière de Benharoun (wilaya de Bouira) suite à certaines dégradations de la chaussée, rendant nécessaires des aménagements de la circulation, a indiqué hier l’Algérienne de gestion des autoroutes (AGA) dans un communiqué. Afin de garantir le bon déroulement des travaux et la sécurité des usagers et des équipes d’intervention, le trafic autoroutier vers Bouira est basculé vers les voies du sens vers Alger, précise la même source.

En outre, le trafic autoroutier vers Alger connaît, durant ces travaux, un rétrécissement de voies (passage de 3 à 2 voies) juste à la sortie du tunnel de Djebahia. En conséquence, l’AGA avise les usagers de respecter la signalisation mise en place à l’approche de la zone des travaux. Du fait que la section autoroutière de Benharoun est à risque de brouillard, l’AGA recommande aussi aux automobilistes qui empruntent cet itinéraire d’être « vigilants et très prudents » à l’approche du chantier.