Taux de chÃ´mage Ã  Constantine : En baisse Ã  8,1%

Le taux de chômage dans la wilaya de Constantine a baissé à 8,1% en 2016 contre 8,51 % en 2015 et pourrait encore fléchir courant 2017, a indiqué hier le directeur local de l’emploi, Abdesselam Leftaha.

Ce taux devrait encore baisser d’ici à la fin de l’année en cours à la faveur de la création de centaines d’emplois notamment dans le cadre de différents dispositifs d’aide à l’emploi, gérés par l’agence de wilaya de l’emploi (AWEM), a précisé le même responsable. 1.837 micro-entreprises, tous secteurs d’activités confondus, ont ainsi été créées durant les deux dernières années (2015 et 2016) dans cette wilaya, dans le cadre des dispositifs d’aide à la création d’emploi en l’occurrence l’agence de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et la caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), a précisé le même responsable, soulignant que 859 projets ont été réalisés en 2016.Pas moins 3.500 postes de travail ont été générés à la faveur de la création de ces entreprises dont 1.295 emplois créés durant l’année dernière, a-t-il également fait savoir, affirmant que les secteurs de l’artisanat, des services, des travaux publics et de l’industrie sont les plus grands employeurs. M. Leftaha a insisté, à ce propos, sur la nécessité de l’intensification des campagnes de sensibilisation et d’orientation sur les mécanismes appliqués par la direction du secteur pour la création d’emploi et sur les techniques de création et de gestion d’une micro-entreprise dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi des jeunes, notamment en zones rurales. L’objectif de ces initiatives est d’informer les jeunes porteurs de projets sur les possibilités offertes par les structures suscitées, notamment pour faciliter la création d’entreprises et l’accompagnement de cette frange sociale du début de leurs projets jusqu’à leur concrétisation, a-t-il indiqué. Dans la wilaya de Constantine, le taux de chômage, de l’ordre de 12,94% en 2010 a reculé à 9,94 % en 2013 pour atteindre 8,10 % en 2016, selon les dernières statistiques établies par la direction locale de l’emploi.