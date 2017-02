Le SG du Conseil consultatif de lâ€™UMA au forum dâ€™EchaÃ¢b : Â« Promouvoir davantage lâ€™Ã©difice maghrÃ©bin Â»

«Les données actuelles et les ambitions légitimes de notre jeunesse nous mettent devant la nécessité de revoir le système de construction de l'UMA », tels sont les propos tenus par le secrétaire général du Conseil consultatif de l'Union du Maghreb arabe.

M. Saïd Mokadem qui était hier, l’invité du forum Echaâb à l’occasion du 28e anniversaire de la création de l'Union du Maghreb arabe (UMA) a fait savoir que «la consécration de l'unité du Maghreb arabe s'impose telle une nécessité impérieuse au moment où la région fait face à des défis multiples».

En effet, «il faut œuvrer dans le cadre d’une action commune à diversifier les domaines d’action afin que ce conseil soit un espace de dialogue constructif et de concertation pour prospecter l’avenir de la région et identifier les moyens permettant de promouvoir davantage l’édifice maghrébin» a-t-il dit .

Le responsable a mis l'accent sur la nécessité d'une coopération intermaghrébine économique accrue qui permettra, selon lui, de construire un espace commun maghrébin. «Cette réadaptation doit tenir compte de l'intérêt commun entre les pays maghrébins et entre le Maghreb et les autres organisations économiques et politiques de son genre», a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité actuelle de construire un marché commun «solide» pour une population qui avoisine 100 millions.

Il a précisé qu'il y avait une nouvelle orientation recommandant la réadaptation de l'Union dans son ensemble qui est en phase d’élaboration a niveau du conseil consultatif «Nous sommes très loin du rêve de l'Union maghrébine des débuts car d'importants événements ont passé par là», a reconnu Saïd Mokadem. « Avant d'aller au (prochain) Sommet, il faut évaluer notre situation et nos besoins et élaborer des stratégies dans lesquelles le citoyen sera le centre des décisions », a-t-il préconisé.

M. Mokadem a estimé que la coopération économique intermaghrébine était d'autant plus nécessaire que les échanges avec les partenaires de l'autre rive de la Méditerranée constituent une proportion considérable des échanges maghrébins et de ses partenaires. «Les événements que connaît le Maghreb vont, certainement, influer négativement sur les revenus du tourisme, ce qui va également créer d'autres perturbations, en plus de celles déjà existantes sur les PME, les masses salariales, etc.» a jugé M. Saïd Mokadem. Sur le plan sécuritaire, le responsable a fait savoir que le Maghreb fait face à la menace terroriste qui pèse sur la région. Une menace qui n'a jamais été aussi visible. « Il est primordial que les leaders maghrébins passent outre les conflits politiques pour concrétiser le rêve d'un Maghreb Uni. Un projet qui était déjà d'actualité en avril 1958, lors de la conférence de Tanger» a-t-il spécifié, tout en expliquant que c'est aux politiques maghrébins qu'il incombe de mettre à plat leurs divergences afin de défendre leurs intérêts mutuels à travers le monde et cela pour le bien-être de leurs populations respectives. Dans cette optique, M. Mokadem a exprimé ses sentiments de considération et d’estime au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour ses efforts constants visant à dynamiser les mécanismes permettant d’accélérer le rythme d’intégration maghrébine de manière à ce que l’UMA réponde aux aspirations des peuples de la région et à être en phase avec les défis que posent la conjoncture mondiale.

Il a souligné, à cette occasion, l’attachement de l’Algérie à son environnement maghrébin et son souci constant d’impulser l’édification de l’UMA, qui constitue une revendication historique des peuples de la région et un choix stratégique incontournable. Le responsable a également mis l’accent sur les efforts consentis par l’Algérie pour identifier les moyens à même de transcender les obstacles et de promouvoir le processus de l’intégration maghrébine. Il convient de rappeler que L'Union du Maghreb arabe (UMA), créée en février 1989, désigne l'organisation économique et politique formée par les cinq pays dits du «Maghreb arabe» à savoir l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie ainsi que la Mauritanie, et dont le siège du secrétariat général est situé au Maroc, à Rabat La population totale des cinq Etats membres s'élevait à 90.344.000 habitants en 2012.

Sarah A. Benali Cherif