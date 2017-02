Conseil de la Nation, Adoption de la composante du nouveau bureau du Conseil : DÃ©mocratie et militantisme

Le Conseil de la nation a tenu, hier, une séance plénière, présidée par M. Abdelkader Bensalah, consacrée à l’adoption de la composante du nouveau bureau du Conseil.

Le nouveau bureau du Conseil de la nation, au titre du renouvellement annuel, est composé de M. Djamel Ould Abbès, Mme Rafika Kesri du tiers présidentiel, de Zoubir Touafchia et Bouhafs Houbad du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN), et d’Abdelkrim Slimani du groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND). A l’issue de l’adoption, le président du Conseil a salué les efforts déployés par les anciens membres du bureau au service du Conseil et de la nation. Il a félicité également les membres du nouveau bureau pour la confiance dont ils ont été investis. Après le plébiscite de la composante du nouveau bureau, les membres ont procédé à l’installation des nouvelles commissions permanentes, à savoir la Commission de la défense nationale présidée par Noureddine Kortebi, la Commission des affaires économiques et des finances, présidée par Abdelkader Bensalem, la Commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses présidée par Bachir Chebli. La Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté algérienne à l’étranger est présidée par Mohamed Etabib Lassekri, tandis que Meheni Gherifi préside la Commission de la culture, de l’information, de la jeunesse et du tourisme. La Commission de l’agriculture et du développement rural est présidée par Mokhtar Yahi et Mohamed Mani préside la Commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l’homme, tandis que la Commission de la santé, des affaires sociales et de la solidarité nationale est présidée par Mohamed Zakaria et la Commission de l’équipement et du développement local, par Mohamed Bouchelaghem.



M. Bensalah appelle à une large participation aux élections



Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, a affirmé que la large participation des citoyens aux prochaines élections législatives servira de leçon à tous ceux qui travaillent contre le pays et veillent à semer le doute quant à ces orientations. Bensalah qui s’exprimait à l’issue de l’adoption de la nouvelle composante du bureau du Conseil de la nation, a indiqué que la prochaine échéance constitue une étape et un événement d’une importance majeure d’autant plus qu’elle intervient suite aux amendements constitutionnels et l’adoption d’un nombre de textes de loi. Il soulignera à ce propos la nécessité pour tous, de contribuer à la création d’un climat favorable à travers la sensibilisation des citoyens sur l’importance de participer et avec des taux élevés, car dira-t-il, le vote est un droit, un devoir et une position nationale et citoyenne. A travers cette large participation, les Algériens donneront une leçon à tous ceux qui œuvrent contre le pays. Il citera à propos, des « parties extérieures connues », qui mette ces jours-ci les élections en Algérie dans leur collimateur, pour tenter de trouver comment s’ingérer dans nos affaires intérieures », a-t-il affirmé.

Ces tentatives d’ingérence, souligne-t-il, se précisent à travers des écrits qui manquent d’objectivité ou à travers l’établissement de rapports fictifs et infondés sur notre pays et sur sa politique réformatrice, ses réalisations économiques et sociales et sèment le doute quant à son avenir prometteur.

« A ceux-là et à ceux de l’intérieur qui doutent de la noblesse de la démarche, nous leur disons de revoir et de réviser leurs analyses et de rectifier leur lecture concernant la situation du pays

Il dira aussi que l’Etat veille à fournir toutes les conditions pour garantir la réussite de cette échéance. Les membres du Conseil de la nation se sont engagés dans les préparatifs de cet événement à travers leurs partis, et contribueront à donner à la campagne électorale la diversité et la richesse et la concurrence loyale sur la scène politique. Il dira également que la démocratie est un militantisme et une concurrence devant le peuple avec des programmes qui reflète ses attentes et ses aspirations. Il s’est dit confiant que tous les acteurs de la classe politique œuvreront lors de ce rendez-vous électoral à consolider et à édifier l’Algérie démocratique, forte de sa diversité, de son pluralisme et de ses institutions constitutionnelles. M. Bensalah a rappelé que le Conseil de la nation et depuis l’ouverture de la session parlementaire actuelle, poursuit ses travaux dans le cadre des nouvelles dispositions de la Constitution qui a renforcé le rôle du Conseil et élargi ses prérogatives ». Enfin, le sénateur a affirmé que l’Algérie « sous la direction du Président Abdelaziz Bouteflika s’apprête à organiser des élections législatives répondant à tous les critères », « elle tient à ce titre à assurer toutes les conditions de leur succès, » a-t-il affirmé.

Salima Ettouahria