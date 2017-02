Union des radios et tÃ©lÃ©visions des Ã©tats arabes : Un bel exemple de coopÃ©ration

A la tête du Centre arabe des échanges News et programmes de l’Union des radios et télévisions des Etats arabes depuis deux mois, Mohsen Karim Slimani ne ferme pas la porte aux chaînes TV privées algériennes si elles souhaitent faire partie de cette organisation affiliée à la Ligue arabe, mais il a tenu à préciser que « l’adhésion à l’ASBU est tributaire de certaines conditions dont la plus importante est de disposer d’un agrément officiel du gouvernement ». S’exprimant hier, lors d’un point de presse organisé au centre Téléport de la TDA de Bouchaoui (Alger), l’actuel directeur de Radio Algérie internationale révèle que cette question est « régulièrement » débattue au sein de l’Union et souligne que le dernier mot revient à l’Assemblée générale pour valider une éventuelle adhésion. Mais avant cela, la chaîne de télévision doit faire une demande officielle et l’AG doit trancher avec plus des trois-quarts des voix. « A l’ASBU, nous sommes ouverts et nous accueillons à bras ouverts toutes les chaînes TV et les radios privées mais à condition de remplir les critères fixés parmi lesquels, les établissements concernés doivent exercer en toute légalité, c'est-à-dire agréés par le gouvernement », a fini par lâcher Mohsen Karim Slimani qui a précisé que l’actualité politique ne fait plus partie des échanges des programmes entre les chaînes et radios membres de l’ASBU et ce, pour des considération purement professionnelles. Il faut savoir que le Centre arabe des échanges News et programmes est l'une des institutions les plus « importantes » de l’Union des radios et télévisions des Etats arabes de par les missions qu'il assure en matière de coordination des échanges entre l'ensemble des Radios et Télévisions arabes et les « compétences » et cadres arabes y exerçant. Les pays membres s’échangent des programmes d’ordre culturels, sportifs, sécuritaires, religieux, économiques ou encore musicaux et d’histoire. En 2016, on compte 14.000 news échangées, dont 40% d’ordre politique avant son gel il y a quelques mois. 20% des infos échangées portent sur le domaine culturel et 14% a trait à l’économie. A titre de comparaison, les échanges au niveau de l’ASBU qui regroupe 14 pays arabes s’élevaient en l’an 2000 à quelque 3.000 informations et programmes quand au lendemain de la création de ce centre, dans les années 1980, on comptait à peine 100 infos échangées annuellement. Pour les événements politiques, les statistiques indiquent que le volume horaire des news échangés a atteint 300 heures.



L’Algérie accueille, du 18 au 25 février, les rencontres annuelles des coordinateurs radio et télévisions arabes



« C’est un bond important réalisé grâce au dynamisme et au sérieux de chaînes TV et des radios », s’est félicité le directeur du Centre arabe des échanges News et programmes de l’Union des radios et télévisions des Etats arabes qui a rappelé au passage les objectifs de ces échanges, évoquant, entre autres, l’amélioration de la prestation des chaînes de télévision et de la radio et l’adaptation avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Partant de là, Mohsen Karim Slimani n’a pas omis de rappeler également les prochaines rencontres, qualifiées « d’importantes », qui seront organisées par l’ASBU à Alger.

Il s’agit de la 9e réunion des coordinateurs radios arabes, prévue les 18 et 19 février, à l’hôtel Sheraton, de la réunion en commun des coordinateurs News, programmes, sport et ingénieurs des radios et télévisions arabes, programmée le 20 février. Le lendemain et pour deux jours, soit les 21 et 22 février, ce sera au tour des ingénieurs en télécommunications et techniciens des stations terrestres qui seront en conclave.

La semaine des débats entre professionnels sera clôturée par la tenue, les 24 et 25 février, de la réunion des coordinateurs des échanges méditerranéens. "Ces rencontres sont destinées à évaluer les échanges de programmes et d'informations opérés au cours de l'année passée", a indiqué M. Slimani, tout en précisant que ces rencontres "seront aussi l'occasion de discuter les aspects professionnels liés aux programmes et informations entre les Etats arabes mais aussi avec les organismes audio-visuels internationaux tels que l'Eurovision et l'Asiavision". Il y a lieu de souligner que l'ASBU est une agence de la Ligue arabe, créée en 1969 à Khartoum (capitale du Soudan) et chargée d'accroître les échanges de programmes entre les radios arabes, tandis que le Centre arabe des échanges de l'information et des programmes est l'une des instances les plus importantes de l'ASBU (Arab States Broadcasting Union). Il est installé depuis mars 1987 à Alger.

Mi-décembre dernier, l'Algérie s'est vue confier la direction générale du Centre d'échange d'informations et des programmes de l'Union.

S. A. M.