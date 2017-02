Lâ€™ambassadeur dâ€™Afrique du sud Ã  Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Relations politiques et coopÃ©ration Ã©conomique

L’ambassadeur d’Afrique du Sud, M. Dennis Dlomo, qui a effectué hier une visite de travail dans la wilaya pour examiner les possibilités de coopération entre les deux pays s’est rendu notamment dans les usines de la société Condor spécialisée dans l’industrie électronique.

L’ambassadeur n’a pas caché dans une conférence de presse qu’il avait été impressionné par ce qu’il a vu. « Je suis sûr qu’il y a une place pour Condor en Afrique du Sud, puisque le marché n’est pas saturé », a-t-il noté, affirmant que Condor est le leader africain dans son domaine.

M. Dlomo, qui a indiqué avoir jugé nécessaire de se rendre dans des entreprises économiques pour connaître l’appareil de production algérien, a déclaré qu’il était important pour lui de faire en sorte que les bonnes relations politiques et historiques entre les deux pays soient appuyées par des rapports économiques étroits.

Il a rappelé que les présidents Bouteflika et Zouma ont donné des orientations aux responsables des deux pays quand ils se sont rencontrés en 2015 pour engager une coopération économique à la mesure des relations politiques exemplaires.

C’est ainsi qu’un séminaire d’hommes d’affaires des deux pays a été engagé, a-t-il dit, avant de rappeler que l’Afrique du Sud a envoyé une importante délégation au forum de l’investissement en Afrique organisé à Alger

Après cela nous avons lancé des contacts à travers les chambres de commerce des deux pays pour développer le partenariat entre les entreprises des deux pays, a-t-il dit.

M. Dlomo a regretté que les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Afrique du Sud ne soient pas à la hauteur des attentes avec des exportations sud-africaines de l’ordre de 138 millions de dollars.

Ceux de l’Algérie ont avoisiné selon lui les 6 milliards de dollars. Si l’Algérie importe des véhicules, des navires et des produits agricoles, l’Afrique du Sud est intéressée par des produits miniers et chimiques et surtout le ciment, a-t-il annoncé.

Au passage, l’ambassadeur qui a jugé que la sécurité alimentaire est importante pour tout le continent a déclaré que c’est un autre chapitre qui doit être exploité. « Nous cherchons des entreprises sud-africaines qui peuvent travailler avec leurs homologues algériennes pour assurer cette sécurité. Je suis convaincu que nous avons des potentialités importantes à exploiter.

L’Algérie dispose d’écoles de haut niveau dans ce domaine. Nous avons engagé des recherches pour profiter de ce potentiel » a affirmé le diplomate qui n’a pas manqué de lancer un appel aux investisseurs algériens pour s’installer dans son pays où tous les secteurs sont ouverts pour eux.

Le PDG de Condor, M. Abderrahmane Benhamadi, s’est dit quant à lui honoré par cette visite qui est un signal fort pour une plus grande coopération avec le continent africain.

Le PDG de Condor qui a insisté sur l’importante des marchés extérieurs pour son entreprise a annoncé qu’en 2017, 10% du chiffre d’affaires devra être orienté vers l’exportation. « Nous cherchons d’abord des distributeurs pour nos produits, mais nous pouvons aller vers d’autres formules d’investissement, selon les disponibilités de chaque pays », a-t-il indiqué.

