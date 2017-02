JournÃ©e du chahid : PerpÃ©tuer le message des hÃ©ros

À l’instar des autres institutions de la République, le musée national de l’Armée de Riadh El-Feth (El-Madania, Alger), a abrité hier une importante conférence débat sur l’histoire du pays, à titre de commémoration de la Journée nationale du chahid. Rehaussée par la présence du général major Boualem Madi, directeur de la communication, de l’information et de l’orientation à l’état-major de l’ANP, la rencontre culturelle et historique a vu la participation de nombreux cadres de l’ANP, de personnalités nationales et de chercheurs universitaires, lesquels ont saisi cette belle occasion pour rappeler encore une fois le message perpétuel des chouhada, exhortant les nouvelles générations à veiller à la défense et à la préservation du pays face aux dangers qui le guettent. C’est, en quelque sorte, ce qu’a souligné le général major Boualem Madi, lors de son allocution d’ouverture, en rendant un vibrant hommage aux innombrables chouhada du pays, particulièrement ceux de la glorieuse Révolution de Novembre, qui ont sacrifié leurs vies pour que l’Algérie vive libre et indépendante. Dans ce contexte, le haut responsable de l’ANP a appelé les nouvelles générations à faire preuve d’abnégation dans l’effort, de sens de la discipline et de fidélité au message des chouhada. Lui succédant, le docteur Lazhar Bedida, de l’université d’Alger, a présenté une intéressante communication sur la signification du sacrifice et celle du chahid, en rappelant les crimes du colonialisme en Algérie, pour souligner la légitimité de la résistance populaire et de la lutte de Libération nationale. Ensuite, le docteur Lies Aït Kaci, enseignant à l’ENS de Bouzaréah, à Alger, a évoqué le concept du message du chahid, en précisant d’emblée que le martyr n’est pas celui qui meurt pour sa patrie, mais celui qui sacrifie sa vie pour ses idées, ses principes. À ce propos, le conférencier a rappelé des anecdotes sur la conduite exemplaire des glorieux chouhada Amirouche et Abbes Laghrour, pour souligner particulièrement le haut niveau de conscience politique et la sagesse proverbiale qui caractérisaient les pères de la Révolution de Novembre, histoire de permettre aux jeunes d’aujourd’hui d’en tirer d’utiles leçons pour eux.

Le moudjahid Ammar Latreche, de la wilaya II historique (Nord-Constantinois), a ensuite pris la parole pour apporter un témoignage vivant sur la lutte de Libération nationale, axé sur les massacres perpétrés par les forces coloniales en 1956 contre les populations civiles au douar Serraf (wilaya de Mila actuellement) et au douar Beni Maâmar (près de Chekfa, à Jijel), en rappelant, notamment les centaines de martyrs tombés sous les bombes et les balles de l’ennemi. Après quoi, il a fait état des bilans des batailles menées par l’ALN en 1955 et en 1956, dans la «Mintaka 1» de la Wilaya II historique, dont il était responsable, à l’époque, avant de rappeler quelques péripéties du voyage du chahid Zighoud Youcef, pour participer au congrès de la Soummam en 1956. Le moudjahid, qui faisait partie de la délégation qui accompagnait le prestigieux chef de la Révolution de Novembre, a relaté, avec beaucoup de précisions, les difficiles conditions qui prévalaient dans le pays à cette époque, sans oublier de mettre l’accent sur les efforts déployés par les moudjahidine sur le terrain pour échapper aux barrages et ratissages des forces coloniales et arriver enfin à la vallée de la Soummam.

À titre de rappel, les participants à cette rencontre ont eu droit d’abord à un film documentaire sur les premiers pas de la Révolution du 1er Novembre, avant d’être invités à une exposition de photos et de documents historiques, suivie d’une visite à une représentation symbolique des sinistres lignes coloniales Challe et Maurice, qui ont causé la mort de milliers de chouhada.

Mourad A.