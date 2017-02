Ã€ lâ€™occasion de la fÃªte nationale de son pays : Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite son homologue serbe

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé à son homologue serbe, Tomislav Nicolic, un message de félicitations, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a assuré sa pleine détermination à promouvoir les liens historiques d'amitié et les relations de coopération unissant les deux pays. «C'est avec un grand plaisir que je vous transmets, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République de Serbie, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de succès pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple serbe ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse opportunité pour vous assurer de ma pleine détermination, ainsi que celle du gouvernement algérien à poursuivre les efforts en vue de promouvoir les liens historiques d'amitié et les relations de coopération bilatérale dans tous les domaines, au bénéfice de nos deux peuples amis", a ajouté le Chef de l'État.