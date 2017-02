MDN : 9 quintaux de kif traitÃ© saisis Ã  Tlemcen

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, le 14 février 2017 à Tlemcen/2e Région militaire, une importante quantité de kif traité s'élevant à 9 quintaux et 10 kilogrammes», précise le MDN. «Des détachements de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé également, dans des opérations distinctes menées à Béchar, Ouargla, Adrar, Ghardaïa, Tamanrasset et Tindouf, 20 contrebandiers et saisi 5 véhicules tout-terrain, 5.140 litres de carburants, 9 détecteurs de métaux, 9 groupes électrogènes, 8 marteaux-piqueurs et 6.228 unités de différents boissons», affirme la même source.

D'autre part, des détachements de l'ANP ont arrêté, «40 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines à In Guezzam, Mascara, Adrar et Djanet», conclut le communiqué.



Cinq terroristes abattus et cinq pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov récupérés à Bouira



«Un détachement de l'Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Bouira (1re Région militaire) a abattu cinq terroristes, cet après-midi du 15 février 2017, suite à une opération de fouille et de ratissage, suivie d'un accrochage, menée près de la commune d'El-Adjiba, daïra de Bechloul», note le communiqué. «Cette opération de qualité, qui est toujours en cours, s'est soldée par la récupération de cinq pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, d'une quantité de munitions et divers objets», précise la même source.