Une premiÃ¨re dÃ©cisive

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, devrait rencontrer aujourd’hui son nouvel homologue américain Rex Tillerson, à l'occasion de la réunion du G20 qui se tient dans la capitale allemande. «Le 16 février à Bonn, une rencontre avec le secrétaire d'État Rex Tillerson est prévue, et est en train d'être préparée», a annoncé hier la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Cette première rencontre entre les deux chefs de la diplomatie donnera, sans nul doute, le ton de ce que pourraient être à l’avenir les relations russo-américaines. Le dernier épisode de la démission du chef du Conseil de sécurité nationale, duquel Donald Trump a décidé de se séparer, en raison de ses mensonges sur la teneur de ses conversations téléphoniques avec l'ambassadeur de Russie à Washington, vient rappeler qu’entre ces deux pays, les choses ne seront jamais simples. Cette nouvelle affaire accentue davantage les pressions sur Donald Trump, déjà en difficulté sur nombre de dossiers, moins d'un mois après sa prise de fonction intervenue le 20 janvier dernier. C’est dire que le Président américain aurait certainement préféré se passer de cette nouvelle complication qui vient ajouter de l’eau au moulin de ceux, nombreux, qui critiquent ou voient d’un très mauvais œil son souhait exprimé durant sa campagne électorale et réaffirmé après son investiture de nouer des «relations fortes et durables avec la Russie et avec le peuple russe». Pour les analystes, l'affaire Michael Flynn «suscite de multiples interrogations sur les relations passées — et futures — de la nouvelle administration américaine avec la Russie». Cette volonté de rapprochement exprimée par le Président américain, qui a eu un écho favorable auprès du chef de l'État russe Vladimir Poutine, qui a déclaré être «prêt à faire sa part du chemin» pour restaurer ses relations avec Washington, résistera-t-elle aux pressions que ne manquent pas d’exercer tous ceux qui redoutent le réchauffement des relations entre la Russie et les États-Unis ? Des relations qui sont à un niveau historiquement bas, depuis la fin de la Guerre froide en 1991, en raison, notamment de leur opposition sur certains conflits armés. Ce qui est sûr, c’est que le président russe avait eu raison en qualifiant le chemin menant à la normalisation de «difficile».

Nadia K.