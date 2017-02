Lancement du projet Â« SIHATIC Â» : Les TIC au service de la santÃ©

Le siège du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a abrité, hier, une conférence de presse consacrée à la présentation du système d’information hospitalier adapté aux technologies de l’information et de la communication.

Baptisé SIHATIC, ce projet — qui vient d’être entamé dans sa phase organisationnelle — vient ainsi jeter les jalons, de facto, du système e-santé en Algérien, inaugurant ainsi le processus de la transformation numérique du secteur. Cette démarche est, faut-il le rappeler, entérinée dans le cadre du projet de loi sur la santé, lequel consacre un volet spécifique aux systèmes d’information de santé. «SIHATIC est un projet qui a pour objectif principal de doter les structures en charge de la santé d’un système d’information et de communication automatisé, intégré et global permettant de créer, mettre à jour, partager et exploiter les informations relatives au système de la santé», explique le directeur des systèmes informatiques au ministère. M. Abdelkader Hadj Miloud signale que ce projet s’articule sur trois acteurs essentiels : le patient, le praticien et le décideur. S’attardant sur le premier axe du projet, le responsable notera que l’amélioration de la prise en charge du patient passe, notamment à travers le déploiement des solutions de télémédecine, ainsi que la généralisation de l’utilisation des systèmes d’information partagés entre les structures de santé dépositaires d’expertise et de savoir-faire dans les différents domaines cliniques et celles n’en disposant pas. Toutes ces actions sont à même d’améliorer davantage «le volet équité pour l’accès aux soins et de réduire sensiblement le nomadisme sanitaire». Le conférencier fera remarquer également que l’informatisation du dossier médical du patient permettra une meilleure prise en charge de ce dernier, et ce par la qualité des informations stockées et leur disponibilité, instantanément et en temps réel, entre les professionnels de la santé. À retenir, donc, qu’il est question de «rapprocher le système de sante du patient, en déployant un pôle informationnel sur le réseau internet accessible aux usagers de la santé et qui met à leur disposition des informations d’orientation et de sensibilisation de l’usager, créant ainsi un cadre de prise en charge du patient très en amont des structures de santé». Il a évoqué également les solutions relatives à la gestion des vaccins, la télémédecine et la lecture des résultats de radiologie pour les malades résidant dans les wilayas dépourvues de spécialistes dans ce domaine. Cette opération a contribué à l'allègement des souffrances des malades des wilayas du Sud et des Hauts Plateaux, et à la prise en charge rapide du dossier médical du patient et l'accélération des soins.



Le second volet évoqué concerne «la création d’un cadre propice pour les praticiens de la santé, en mettant à leur disposition des systèmes d’information métier offrant des informations de santé structurées, épurées et exploitables par cette catégorie, d’une part, et des mécanismes d’aide à la décision qui leur permettront de réduire d’une manière substantielle le facteur erreur. Aussi, la mise en place du système de télé-expertise au profit des praticiens de santé leur offrira un accès à une expertise médicale qui leur fait défaut de par leur inexpérience ou leur spécialisation», met en exergue M. Hadj Miloud. Évoquant enfin le troisième axe, celui de l’aide à la décision sanitaire au profit des planificateurs et décideurs opérant au niveau des échelons décisionnels central, sectoriel et local ainsi qu’au niveau des structures de santé, il indique que ce support sera en fait traduit par la mise à disposition de ces responsables de tableaux de bord automatiques conçus sur la base d’indicateurs structurés, recoupés et consolidés reflétant l’état du secteur. Cette aide aura pour avantage également la capacité de projection dans le futur et d’introduction de la notion de la prospective sanitaire, relève le responsable. Par sa nature, le projet SIHATIC fait appel à nombre de compétences de différents départements ministériels ; ce qui lui confère une dimension intersectorielle traduisant la démarche du gouvernement en matière du e-gouvernement. Parmi les secteurs identifiés, figurent notamment l’intérieur et les collectivités locales (pour l’identification des patients à travers le fichier d’état civil), le travail et la sécurité sociale (contractualisation) et le MDN (harmonisation des référentiels de la santé et de la e-santé à l’effet d’instaurer une interopérabilité entre des systèmes des deux ministères). D’autres ministères sont identifiés pour assurer l’optimisation de la mise en œuvre de ce projet, à l’image du ministère de la Justice (réglementation et éthique), le MPTIC (expertise TIC et accompagnement financier à travers le FAUDTIC), ainsi que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (pour l’accompagnement et le développement des modules SIHATIC et la formation dans la e-santé). L’autre remarque importante mise en avant à la faveur de cette conférence de presse par le directeur de l'informatique au niveau du département de M. Abdelmalek Boudiaf est que «la numérisation du secteur de la santé contribue à l'amélioration des prestations et à la réduction des coûts, outre l'orientation et l'information des praticiens». Pour rappel, le projet SIHATIC a été précédé par nombre d’expériences dans ce sens, comme la télémédecine (Bab El-Oued, Laghouat et Béchar). Aussi, la numérisation est généralisée dans certaines wilayas. À Tipasa, par exemple, «tout est numérisé à travers l’ensemble des établissements de santé». Il y a lieu de rappeler que le projet d’informatisation du secteur de la santé a été mis en place en 2008, en vertu d'un accord entre les ministères de la Santé et des Technologies de l'information et de la communication.

Soraya Guemmouri