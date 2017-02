JournÃ©es nationales Azzedine-Medjoubi du thÃ©Ã¢tre dâ€™Azzaba : Coup dâ€™envoi de la deuxiÃ¨me Ã©dition

La deuxième édition des journées nationales Azzedine-Medjoubi du théâtre d’Azzaba (Skikda), dont le coup d’envoi est prévu jeudi à la maison de jeunes vise à dynamiser le paysage culturel local, a indiqué mardi le directeur de cet événement.

Organisées dans le cadre de la commémoration du 22e anniversaire de la disparition d’Azzedine Medjoubi, ces journées visent à relancer le mouvement culturel dans la ville qui a vu naître le défunt dramaturge, a affirmé, Tarek Naceri dans une déclaration. Des troupes folkloriques, suivies des participants à ces journées, paraderont dans l’artère principale de la ville, lors de la cérémonie d’ouverture de cette manifestation qui se tiendra du 16 au 20 février. Plusieurs troupes théâtrales de M'sila, Boumerdès, Ain Defla, Chlef, Tipasa, Batna et Constantine sont en compétition durant cette deuxième édition pour décrocher le Medjoubi d’or, selon la même source. Des prix seront également décernés par le jury composé de Antar Hellal, Hamida Ait El hadj et Lotfi Ben Sbaa, à savoir le Medjoubi d’argent, le Medjoubi de bronze", la meilleure interprétation masculine, la meilleure interprétation féminine ainsi que le prix d’encouragement Ahmed Boutata. M. Naceri a également fait savoir que plusieurs hommages seront rendus, notamment aux comédiennes Bahia Rachedi, Nadia Talbi, Fatiha Soltane et au comédien Mohamed Hazim, lors de la cérémonie d’ouverture qui sera suivie par la présentation hors compétition de la pièce tunisienne Rahin El assouar.

La deuxième édition des journées nationales du théâtre Azzedine-Medjoubi donnera lieu à des ateliers de formation et de nombreuses conférences portant sur le 4e art. (APS)