Solution Ã  deux Etats en Palestine : Washington nâ€™y croit plus ?

Un nouveau chapitre risque de voir le jour dans le dossier israélo-palestinien. Le parrain officiel en l’occurrence les Etats-Unis vient de balayer les dernières lueurs d’espoir pour une solution juste à ce conflit qui bouleverse la région du Proche-Orient et au-delà. La Maison-Blanche a marqué une rupture, mardi soir, sur le règlement du conflit israélo-palestinien en annonçant ne plus être arc-boutée sur la solution à deux Etats, à la veille d'une rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Cette solution dite à deux Etats sert depuis des décennies de référence à la communauté internationale pour tenter de trouver un accord de paix au Proche-Orient. Mais à la veille de la première rencontre officielle dans le Bureau ovale entre le président américain et le Premier ministre israélien, un responsable de la Maison-Blanche a signalé une rupture avec ce principe : il a expliqué que les Etats-Unis n'insisteront pas sur une solution à deux Etats entre Israël et les Palestiniens. «Une solution à deux Etats qui n'apporte pas la paix est un objectif que personne ne cherche à atteindre», a déclaré ce responsable. «La paix est l'objectif, que cela soit sous la forme d'une solution à deux Etats si c'est ce que les parties veulent, ou quelque chose d'autre si les parties le veulent», a-t-il précisé. «Nous ne dicterons pas les termes de ce que sera la paix», a-t-il insisté. Le principe de deux Etats «vivant côte à côte en paix et en sécurité» a été défendu depuis un demi-siècle par tous les présidents américains, démocrates comme républicains. Pendant la campagne, Donald Trump s'était clairement affiché pro-israélien, tout en affirmant que s'il était élu, il présiderait à un accord de paix entre l'Etat hébreu et les Palestiniens. Le président Trump a toutefois modéré ses propos de campagne après son entrée à la Maison Blanche le 20 janvier.

L'exécutif américain a posé des limites à la colonisation dans les Territoires palestiniens, tout en disant ne pas avoir de position définitive sur le sujet. Et le président a prévenu vendredi dans un journal israélien que l'expansion des colonies n'était «pas bonne pour la paix». Mais ce «n'est pas suffisant», a taclé le numéro deux de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) Saëb Erakat, avant les déclarations du responsable de la Maison Blanche. Donald Trump doit «dire à Netanyahu ’’ça suffit la colonisation’’ afin de conserver l'option de la solution à deux Etats», a-t-il martelé. Pour la dirigeante palestinienne Hanane Achraoui, membre du comité exécutif de l'OLP, la position de l'administration Trump sur la solution à deux Etats « n'a aucun sens». «Il est clair que l'administration américaine est en train d'essayer de satisfaire la coalition extrémiste de (Benjamin) Netanyahu», a-t-elle ajouté. «Ils ne peuvent pas simplement dire cela sans (proposer une) alternative», a estimé Mme Achraoui. «Ce n'est pas une politique responsable et cela ne sert pas la cause de la paix». Depuis la bande de Ghaza, un porte-parole du mouvement islamiste Hamas a estimé que ces déclarations américaines «confirmaient que les Américains jouaient un jeu fourbe qui vise à consolider l'entité sioniste en flouant tous les droits des Palestiniens». Sur la rencontre entre MM. Trump et Netanyahu, Fawzy Barhoum a estimé que le Hamas «ne nourrissait aucun espoir qu'elle apporte quoi que ce soit au peuple palestinien». Cette rencontre signe «un rapprochement américano-israélien au nom d'intérêts américano-israéliens en vue de soutenir l'entité israélienne et de liquider la question palestinienne». La rue palestinienne déjà en ébullition, risque de connaitre une nouvelle spirale de violences appelée : Intifadha.

M. T.