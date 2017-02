Regard : Quand lâ€™Ã©ducation devient un luxe

Nos quartiers ne sont plus sécurisés. Au niveau des grandes villes, la sérénité, la tranquillité et le bien-être deviennent même un leurre, par les temps courent. La violence monte, monte pour atteindre nos établissements scolaires, nos lieux de travail, nos foyers, quant à nos rues, c’est une autre paire de manches. Elles sont carrément gangrenées par ce fléau tenace qui résiste, de plus en plus, aux bonnes valeurs, au civisme, à la voix de la raison, tout simplement. On se dispute, on fait la tête, on saccage des biens publics, on martyrise des femmes et des enfants, on ne recule devant rien pour se faire entendre ou s’imposer, peu importe la manière utilisée ou encore les moyens. Tous les chemins mènent à la brutalité. Ça saute aux yeux. Il n’y a qu’à voir toutes ces scènes, autour de nous, à longueur de journées pour comprendre que communiquer, discuter et convaincre ne font plus partie du lexique des Algériens, toujours sur la défensive et qui s’emportent pour un oui et pour un non. Même les gamins, ne sont plus ce qu’ils étaient. L’innocence, la crédulité, tout comme la pureté, les boudent, à coup sûr, avec toutes ces horreurs qu’on voit tous les jours, que Dieu fait, en plein jour, dans nos rues. L’éducation a pris un sacré coup et personne ne peut le nier. La violence n’est plus une affaire de genre. L’implication de femmes et d’enfants comme le font ressortir les statistiques des services de sécurité, ces dernières années, sont là, pour confirmer la tendance à user et abuser de la force. Les sociologues tirent aujourd’hui, la sonnette d’alarme quant à ce mal « féroce » qui détruit, petit à petit, la société, en s’attaquant carrément à la tolérance et au respect de l’autre. Sommes-nous en train de vivre une crise de valeurs ? Si tel est le cas, nous avons tous une part de responsabilité ; l’école, la mosquée, les médias et les parents, cela va de soi. Il faut dire que le nouveau mode de vie des Algériens explique la démission pure et simple de certains parents dont leur rôle se limite, dans bien des cas, à nourrir, payer les cours de soutien et les frais de scolarisation, négligeant très souvent la construction de la personnalité de leur enfant qui est aussi importante que la prise en charge matérielle, pour la seule et unique raison que la personnalité, c’est aussi les repères et les garde-fous, qui évitent à l’enfant de sombrer dans la délinquance et la criminalité. Il n’y a plus de doute la lutte contre la drogue, le vol et autres fléaux sociaux, passent avant tout, par une bonne éducation.

Samia D.